Sant Vicenç elabora un pla de reactivació amb 210.000 euros

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha presentat un Pla de Reactivació Econòmica i Social amb una dotació econòmica de 210.000 euros. El consistori pretén establir tot un paquet de mesures addicionals a les preses durant les darreres setmanes que donin resposta a la situació d'emergència social actual provocada per la pandèmia de la covid-19.

El pla compta amb el suport de tots els grups polítics amb representació municipal, que el van signar a la sala de plens.

Les principals partides es destinen a mesures per a l'impuls econòmic i el foment de l'ocupació. L'Espai Impuls SVC reforçarà la gestió de la borsa de treball i acollirà un nou punt d'informació i assessorament per orientar totes les persones afectades per la crisi actual i que puguin acollir-se a ajuts: persones, professionals autònoms, entitats, comerços i pimes. S'estableix una partida de 60.000 euros amb ajuts d'un mínim de 200 euros per a professionals autònoms i 300 per a comerciants que hagin hagut de tancar o hagin reduït la seva activitat. Es disposa d'una bossa de 40.000 euros per a microcrèdits a interès zero d'entre 3.000 i 5.000 euros per a autònoms i pimes. També s'impulsa un pla d'ocupació propi dotat amb 15.000 euros i l'espai de coworking de l'Espai Impuls SVC serà gratuït fins a final d'any.



Vals per al comerç local

Una de les altres línies destacades del pla són els vals de compra de 60 euros per gastar al comerç local adreçats a persones que estiguin a l'atur o bé a famílies en situació de vulnerabilitat. Amb un pressupost de 20.000 euros es calcula que beneficiarà unes 330 persones i serà també un element per dinamitzar el comerç local.

L'Ajuntament promourà aquest consum de proximitat a través d'una campanya i reforçant la senyalització de la zona comercial per donar suport al petit comerç.

Pel que fa a les mesures socials, de cara a la gent gran, es reforçarà l'atenció dels serveis d'atenció domiciliària, àpats a domicili i teleassistència amb una dotació econòmica de 15.000 euros. En paral·lel, augmentaran les beques perquè més infants puguin beneficiar-se de les beques per a llibres i material escolar i les beques per a activitats esportives, culturals i educatives, que també permetrà a les entitats a mantenir les activitats, amb una partida global de 26.500 euros.

L'Ajuntament estableix una partida de 17.000 euros per a les entitats que hagin d'adaptar les seves instal·lacions i comprar material sanitari per evitar la propagació de la covid-19, i per al personal del consistori.

Es treballarà per assegurar, en la mesura del possible, que les activitats culturals, esportives i de lleure es puguin continuar programant amb totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries, i es prioritzarà la contractació de companyies i artistes locals, que també disposaran d'una ajuda total de 6.000 euros.