Aportació bagenca per a la creació d'una mascareta reutilitzable i reciclable

La mascareta Aleu, creada per empreses catalanes COMG

El Col·legi de Metges de Girona ha impulsat la creació d'una mascareta reutilitzable i reconfigurable que ha tingut la implicació de tretze empreses, entre les quals hi ha les cardonines Aira Robotics i Prometal3D i s'ha validat en hospitals com els de la Fundació Althaia de Manresa. La finalitat de la careta protectora, que està en procés d'homologació, és evitar la ruptura de la cadena de subministrament en un futur i garantir l'abastament d'EPI. La mascareta és reutilitzable i reciclable, fet que redueix la generació de residus respecte a les mascaretes d'un sol ús, i calculen que podria suposar un estalvi de fins al 30 % en termes de cost econòmic. La careta, a més, disposa de cartutxos de filtres de recanvi per aconseguir diferents graus de protecció, i ofereix molt poca resistència a la respiració, sense necessitat de vàlvula d'exhalació.

La mascareta reutilitzable i reconfigurable utilitza filtres intercanviables que permeten aconseguir els graus FFP3 i FFP2 de màxima protecció enfront del coronavirus, a fi de garantir la seguretat dels professionals davant de possibles rebrots de la covid-19.

La mascareta, anomenada Aleu en honor de la doctora Dolors Aleu i Riera, primera dona llicenciada en medicina a tot l'Estat espanyol, està en procés d'homologació oficial pel laboratori AITEX sota la norma UNE-EN 1827. La primera producció ja s'ha dut a terme i ha permès la fabricació de 1.000 mascaretes, juntament amb 24.000 cartutxos de filtratge qualitat FFP2 i 24.000 cartutxos de filtratge qualitat FFP3. Les primeres remeses d'aquest material es lliuraran properament al Col·legi de Metges de Girona.

Segons el president dels metges gironins, Josep Vilaplana, cal «garantir l'abastament d'EPI amb la màxima protecció per als professionals en entorns sanitaris i industrials».



Útil per a diferents col·lectius

La mascareta està basada en un disseny col·laboratiu i permet oferir una solució econòmicament competitiva i més sostenible mediambientalment. El disseny és polivalent, de manera que pot ser útil per a diferents col·lectius, i ha aprofitat la capacitat productiva de la indústria local.

Vilaplana remarca que el projecte va néixer de diferents iniciatives que van sorgir al mateix temps al país, amb l'ànim d'ajudar i protegir el personal sanitari per fer front a la covid-19. «Van tenir l'encert i la capacitat de sumar-se per aconseguir desenvolupar un projecte d'aquest tipus en un temps rècord», remarca el president del COMG.

Segons destaca el director tècnic i gerent de l'empresa cardonina Aira Robotics, Xavier Jané, el disseny ha prioritzat la seguretat i la comoditat dels usuaris. En aquest sentit, apunta que «els valors de respirabilitat assolits per Aleu són fins a sis vegades els de les mascaretes convencionals en el cas de la protecció FFP2, i del doble en el grau FFP3, de forma que redueixen de manera important el cansament de l'usuari».

El director de Desenvolupament de Negoci Industrial d'Eurecat i gerent d'Eurecat Girona, Guillem Quintana, remarca que un altre valor afegit és que la cadena d'industrialització de la mascareta Aleu és local, gràcies a la suma d'empreses de diferents sectors que han col·laborat desinteressadament en el seu desenvolupament i producció per suplir aquesta necessitat social fora del seu àmbit de negoci.

El CEO de Prometal3D, Marc Montaner, afirma que suposa un exemple de treball col·laboratiu en xarxa amb codi obert compartit per a tothom, amb la participació de grans empreses, pimes, centres tecnològics i voluntaris i el foment de la capacitat industrial, a través de l'aprofitament de les capacitats existents, així com la possibilitat de fer una transferència industrial des de Catalunya a altres països.

«Ja s'han iniciat contactes amb països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Europa per posar la mascareta a la seva disposició enfront de la pandèmia», detalla el director de Laboratoris Transversals d'Eurecat, Agustí Chico, qui posa en relleu que el disseny ja s'està començant a implementar a Xile dins un projecte fill d'Aleu, anomenat FreeBreath.