El Geoparc de la Catalunya Central celebra la Setmana Europea de Geoparcs

El Geoparc de la Catalunya Central participarà de la celebració de la Setmana Europea de Geoparcs, en la qual prenen part els espais amb segell Unesco d'arreu d'Europa. A la Catalunya Central, els actes s'allargaran fins el dia 28 de juny i es portaran a terme principalment a través de les xarxes socials, però amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni geològic del territori i convidar tothom a conèixer-lo sobre el terreny.

Entre les propostes que es portaran a terme hi ha la difusió de diferents itineraris geològics explicats pel geòleg Josep M. Mata; l'activitat "Geologia d'estar per casa", que proposarà experiments geològics per fer a casa, o el contacontes del Geoparc en format vídeo a través de les xarxes.

A més, durant les setmanes prèvies, les biblioteques del territori que funcionen com a Punt d'Informació Turística i la biblioteca del Campus Universitari de Manresa, que és el Centre de Documentació i Recerca del Geoparc, també han portat a terme diferents activitats divulgatives. Una d'aquestes activitats ha consistit en un concurs de preguntes i respostes a través d'Instagram. El premi per al guanyador ha anat a càrrec del Geoparc i ha consistit en una ruta per les tines de la Vall del Flequer amb tast de vins.



Concurs a Instagram

Durant aquests dies també s'organitzarà un concurs de fotos a Instagram, per buscar les millors imatges del Geoparc de la Catalunya Central. Les persones que vulguin participar-hi hauran de seguir el perfil @geoparccatalunyacentral i publicar una foto que reflecteixi de manera destacada la geologia del Geoparc (roques, formes del relleu, plecs, falles, etc) o els elements del patrimoni geològic i miner també del Geoparc. En la mesura del possible, la imatge ha de permetre reconèixer que l'espai que hi apareix és part del Geoparc de la Catalunya Central.

Les fotos participants es publicaran al perfil del Geoparc i la que rebi més vots guanyarà una ruta de dos dies per a dues persones per les coves del Geoparc, que li permetrà viure una experiència única visitant les coves de Montserrat, Cardona, les coves del Toll i Sant Benet de Bages. El guanyador es donarà a conèixer el dia 29 de juny.