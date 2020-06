La regió sanitària central és la tercera en percentatge de morts a les residències

El percentatge de morts a les residències d'ancians sobre el total de víctimes de la covid-19 situa la regió sanitària de la Catalunya Central en tercera posició, davant de les de Barcelona ciutat, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran i només per sota de les metropolitanes nord i sud.

La regió sanitària metropolitana nord encapçala el rànquing. Del total de morts per covid o com a sospitosos de tenir-la, el 36,4% va perdre la vida en una residència d'ancians.

El segon lloc és per a la regió sanitària metropolitana sud (33,1%) i el tercer, per a la regió central (a la qual pertanyen les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia, Osona), amb el 32,9%, seguida de Barcelona ciutat (31,1%), Camp de Tarragona (31%), Girona (30,7%), Lleida (28,3%), Alt Pirineu i Aran (23,3%) i Terres de l'Ebre (17,7%).

La regió sanitària de la Catalunya Central se situa per sobre de la mitjana catalana, que és del 32,8%.

Dades estables a Manresa

D'altra banda, ahir va transcorre una altra jornada sense que s'hagués de lamentar cap mort per coronavirus als hospitals manresans.

Entre Althaia i Sant Andreu sumen 234 víctimes mortals, 1.073 altes i ahir encara restaven divuit ingressats per coronavirus, dels quals un a Sant Andreu i disset a Sant Joan de Déu. La Fundació Althaia ha donat fins ara 1.025 altes a pacients que han superat la malaltia i manté la xifra de víctimes mortals en 170. A Sant Andreu ahir hi havia 4 treballadors de l'hospital, un menys que el dia anterior, que eren a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats. Ha donat fins ara 48 altes i ha registrat 64 defuncions.

Tres morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 3 noves morts per covid-19, vuit menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.453. A banda, s'han detectat 140 nous casos positius testats (33 menys que ahir dissabte) i ja en són 69.565. D'entre les víctimes, 6.798 persones han mort en un hospital o en un centre sociosanitari (dos més), 4.084 ho han fet en una residència (mateixa xifra que fa 24 hores) i 788 a domicili, mentre que les no classificades per falta d'informació són 783 (una més). Fins ara hi ha hagut 4.111 persones ingressades greus per covid-19 i actualment en són 82, una xifra que s'ha reduït de 21 persones en les últimes 72 hores.

D'altra banda, el ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 26 en l'última setmana. Segons l'informe d'ahir, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 243.928 casos confirmats.