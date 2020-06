El Geoparc de la Catalunya Central celebra la Setmana Europea de Geoparcs

El Geoparc de la Catalunya Central participarà en la celebració de la Setmana Europea de Geoparcs, en la qual prenen part els espais amb segell Unesco d'arreu d'Europa. A la Catalunya Central, els actes s'allargaran fins al dia 28 de juny i es portaran a terme principalment a través de les xarxes socials, però amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni geològic del territori i convidar tothom a conèixer-lo sobre el ter-reny.

Entre les propostes que es portaran a terme hi ha la difusió de diferents itineraris geològics explicats pel geòleg Josep Maria Mata; l'activitat «Geologia d'estar per casa», que proposarà experiments geològics per fer a casa, o el contacontes del Geoparc en format vídeo a través de les xarxes.

A més, durant les setmanes prèvies, les biblioteques del territori que funcionen com a Punt d'Informació Turística i la biblioteca del Campus Universitari de Manresa, que és el Centre de Documentació i Recerca del Geoparc, també han portat a terme diferents activitats divulgatives. Una d'aquestes activitats ha consistit en un concurs de preguntes i respostes a través d'Instagram. El premi per al guanyador ha anat a càrrec del Geoparc i ha consistit en una ruta per les tines de la Vall del Flequer amb tast de vins.

Durant aquests dies també s'organitzarà un concurs de fotos a Instagram. Les persones que vulguin participar-hi hauran de seguir el perfil @geoparccatalunyacentral i publicar una foto que reflecteixi la geologia del Geoparc o els elements del patrimoni geològic i miner.