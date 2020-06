Mor un veí de Calders de 67 anys en un accident quan feia una excursió al Pedraforca

Un veí de Calders, Manel Torra, de 67 anys d'edat, va morir ahir al Pedraforca, on ahir havia anat a fer una excursió. Va ser pocs minuts abans d'un quart de quatre de la tarda, concretament a les 15.13 h, quan la trucada d'uns excursionistes als serveis d'emergències va alertar de la possibilitat d'una víctima mortal a la zona del segon pic gran, el Pollegó inferior, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat en un comunicat.

Fins a aquesta zona, pertanyent al municipi de Gósol, s'hi va desplaçar un helicòpter dels Bombers, que van comprovar que efectivament l'home havia mort. Un cop van rebre l'ordre d'aixecament del cos, van procedir al seu rescat.

Segons els Mossos d'Esquadra, que també es van desplaçar fins al lloc dels fets, tot apunta que es tracta d'una mort accidental, en espera dels resultats de l'autòpsia.

Torra estava casat amb una veïna Calders de tota la vida, amb qui, després d'haver viscut a Manresa, fa uns anys es van traslladar a viure al poble, on s'havien fet una casa. Durant el temps que el matrimoni va viure a Manresa, sempre van mantenir el vincle amb el municipi de Calders. Actualment, Torra ja estava jubilat i era un gran amant de la muntanya on va morir ahir.

Aquest no va ser l'únic rescat que es va fer durant la jornada d'ahir al Pedraforca. Just una hora abans de l'avís de l'accident mortal, a les 14.13 h, els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un jove que havia tingut un atac d'angoixa i que no podia continuar l'activitat que estava fent al Pedraforca, en aquest cas també en una zona situada al terme municipal de Gósol.

El noi, de 29 anys, és veí de Santa Coloma de Gramenet i va ser atès i rescatat pel Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins al lloc amb un helicòpter amb la col·laboració de l'ERI (Equip de Rescat i Intervenció) del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Després de tranquil·litzar l'excursionista, aquest jove va ser evacuat fins al pàrquing, on tenia el seu vehicle particular, i no va ser necessari traslladar-lo a cap centre sanitari.