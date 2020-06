Sant Fruitós alçarà a la plaça Onze de Setembre el memorial per les víctimes i els herois de la covid-19

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha començat a definir com serà el monument que s'erigirà al municipi per homenatjar a les víctimes i els herois de la pandèmia ocasionada pel coronavirus, molt probablement el primer que es farà a Catalunya amb aquest propòsit.

Aquest monument, que s'ubicarà a la plaça Onze de Setembre, tindrà com a principal eix l'aigua, un element que genera pau i tranquil·litat.

L'artista que s'encarregarà de dissenyar aquesta escultura serà el manresà Jaume Soldevila qui ja ha creat elements de característiques similars com el monument en honor a la Llum de la plaça Infants de Manresa o el monument a la comarca que es pot veure a la plaça Bages de Manresa.

Des de l'Ajuntament s'ha demanat a l'artista que creï el conjunt escultòric i que hi integri també l'art dels artistes locals Agustí Penadès i Neus Serra.

Aquest monument tindrà un doble vessant: per una banda la part emocional i d'agraïment a tots els herois d'aquesta situació i per altra banda la part de memorial on s'inclouran els noms de totes dels persones que han perdut la vida al municipi fruit d'aquesta pandèmia.

Aquest projecte es va exposar en la junta de portaveus convocada per l'alcalde Batanés del passat dijous 4 de juny on hi van prendre part representants de tots els grups municipals al consistori i on es va assolir el consens al voltant d' aquesta idea.