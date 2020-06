Sant Fruitós programa una festa major d'estiu adaptada a la nova normalitat

Sant Fruitós de Bages ha apostat per mantenir la festa major d'estiu, que se celebrarà del 30 de juny al 6 de juliol. Serà una festa diferent i més reduïda, ateses les circumstàncies actuals derivades de la covid-19, però que tindrà un bon gruix d'actes presencials, adaptats a la situació actual. El Cobert de la Màquina de Batre serà l'escenari principal de la festa amb activitats com animació infantil, cinema i concerts, que tindran el públic assegut amb la distància pertinent, capacitat limitada, sessions dobles i accés amb reserva prèvia.

Tot i les restriccions de seguretat que hi ha per a la celebració dels actes públics, l'Ajuntament ha optat per redefinir la festa major d'estiu i adaptar-la a la nova normalitat. L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, destacava ahir durant la presentació dels actes la «necessitat» de fer la festa perquè considera que forma part dels «reptes emocionals» que el govern té el deure de posar a l'abast dels ciutadans després de la difícil situació dels darrers mesos. Batanés, que amb tota probabilitat per la festa major ja no serà alcalde perquè aquest dimecres s'enfronta a una moció de censura, creu que en les circumstàncies actuals «és una festa major excel·lent».

Per la seva banda, la regidora de Festes, Núria Clarella, va reiterar la voluntat del govern de tirar endavant «una festa major adequada a la situació», amb alguns dels actes que ja tenien previstos inicialment, però readaptats, i d'altres que s'han introduït com a alternativa als que no es poden fer. El tècnic de Festes, Jordi Planell, va subratllar el doble vessant de la festa que pretén «oferir activitats a la ciutadania i donar suport al sector de la cultura».

Entre els actes programats hi ha concerts del cantautor de les Terres de l'Ebre Joan Rovira, Los 80 Principales i l'Orquestra Swing Latino, que es faran al Cobert de la Màquina de Batre amb dues sessions amb el públic assegut i amb capacitat limitada, que es calcula que serà d'unes 400 persones. Hi haurà un sistema de reserva prèvia d'invitacions (tots els actes són gratuïts) amb un límit de cinc per nucli familiar, que es podran descarregar per Internet.

Un dels actes estrella serà, el dia 6 de juliol, l'espectacle itinerant de l'actor Quim Masferrer, que havia d'actuar al teatre però ha readaptat el seu espectacle i, sota el nom de Moltes gràcies, farà un recorregut pel poble que, a més, serà retransmès en streaming i en una pantalla gegant al Cobert.

La festa major infantil, el Batibull, que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol, no podrà oferir alguns dels seus actes tradicionals com la festa del confeti, el correaigua o l'escuma, però s'han programat actes alternatius que combinaran cercaviles amb microespectacles en tres places i tres horaris diferents «per evitar que hi hagi aglomeracions i permetre que la gent es pugui dividir», apuntava Clarella.

La programació destinada als joves aposta per l'anomenat Santfree DJ virtual party, amb sessions de reconeguts DJ, en directe des del teatre, però que seran retransmeses per Youtube, Instagram i Ràdio Sant Fruitós perquè el jovent el pugui seguir des de casa en grups reduïts.



El Cobert passa la prova pilot

El Cobert de la Màquina de Batre ja va viure diumenge un primer tast amb un espectacle de circ en directe, que va aplegar 275 persones. Segons Batanés, el comportament de la ciutadania va ser «excel·lent, cívic i ordenat», la qual cosa els «encoratja» a tirar la festa major endavant amb el format proposat.