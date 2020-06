Santpedor tanca la festa major confinada amb dos castells de foc simultanis

Santpedor no ha pogut celebrar aquest 2020 la festa major de sempre, però aquest cap de setmana s'ha viscut una festa confinada i més santpedorenca que mai. Dos castells de focs simultanis a les 10 d'aquesta nit passada han tancat un programa d'actes que es va encetar amb un pregó video-musical. Un encàrrec de l'Ajuntament a la cantautora local Anaïs Vila i al cantant d'Strombers Ferran Gallart que viu a Santpedor. Van fer una versió de la cançó del grup Strombers que porta per títol Festa Major per adaptar-ne música i lletra a la Festa Major Confinada. Una peça que explica les sensacions contraposades de celebrar en confinament la festa major i de la situació d'emergència sanitària que vivim actualment. Així, a la lletra, es té un record als que ja no hi són i també, a la vegada, les ganes de viure la festa major. El videoclip, enregistrat per una empresa audiovisual local, es va presentar com una estrena a Instagram i Youtube i ha tingut prop de 4.000 visualitzacions en 4 dies d'emissió.

Les xarxes han estat les plataformes per portar el programa a les llars de Santpedor. Així, divendres es va posar la cassaca multicolor de les penyes del poble a l'escultura del Timbaler a la plaça Gran amb la presència només dels organitzadors, vianants i les persones assegudes a la terrassa d'un bar però poc després ja estava penjat a l'Instagram de l'Ajuntament. També el pregó infantil organitzat pel Consell dels infants va ser completament diferent amb un kahoot, un joc de preguntes sobre el poble que es responia en directe a través de les xarxes amb qüestions com el nom de l'alcalde del poble, quan va debutar Pep Guardiola amb el Barça o quina escola de Santpedor té el nom d'una flor. I el sopar infantil del diumenge es va canviar per un Room Scape online.

Al programa, hi ha hagut concerts per seguir des del sofà o ballar al menjador de casa. Divendres a la nit, el músic de Santpedor, David Uclé i la seva banda van presentar un concert enregistrat uns dies abans per a la festa major. Un concert titulat "El repte de l'emoció constant", amb cançons del seu darrer àlbum Univers i presentant peces del nou treball. Un altre concert que es va poder seguir en directe va ser el concert ball de Raul Sánchez, a un garatge particular i amb una desena de seguidors en mascareta.

Cercaviles amb Pep Callau, la Sal dels Mars, foc i tabals



Les propostes amb millor acollida han estat les dues cercaviles. Amb públic als balcons, dissabte va ser el torn de la Sal dels Mars, una formació també de Santpedor amb un espectacle al carrer molt acolorit i interpel·lant al públic. El mateix que van fer diumenge els Pepsicolen amb un Pep Callau molt proper i que va pujar fins i tot a casa d'una veïna. Al darrera de les cercaviles el foc dels Bous de Foc de Santpedor que van adaptar-se a les circumstàncies i van posar rodes al bou per no haver d'entrar dintre la bèstia i els tabals Batuk d'Or i Tabarreta, lluint tots mascaretes.

També pels carrers cercaviles més musicals amb la xaranga Magic dalt d'una furgoneta recorrent els carrers per anar a visitar les penyes locals que aquest cop s'han instal·lat en espais particulars amb la consigna que no podien ser més de 15, seguint la normativa d'emergència sanitària. I al darrera, els DJ de la Boite Lenon que també aquest any han canviat Cal Llovet per un vehicle que portava la música disco dels anys 80 als carrers del poble.

Participació activa d'entitats del poble



Durant el cap de setmana, l'entitat Santpedor Art i Creació ha instal·lat una exposició sobre el confinament i la pandèmia de la Covid19 amb rellexions i pensaments davant la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas. També la Coral Escriny ha presentat per primer cop una peça enregistrada durant el confinament "When you wore a tulip" i una de les cançons en registrades per al seu CD Illa Inaudita enregistrat a principis de març amb Manel Camp a l'Auditori del Convent de Sant Francesc. Un CD que encara no ha sortit a la venda. També han col·laborat amb vídeos per a la Fetsa Major els Geganters, els Bastoners, la Colla Sardanista Aires d'Or, la Camera Baccasis, el grup de teatre la Tramoia, el gimnàs Sport Centre, l'escola Llissach amb un conte infantil i les escoles Riu d'Or i la Serreta amb un vídeo conjunt dels grups de tabals dels dos centres: el Batuk d'Or i la Tabarreta.