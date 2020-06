Àdria Mazcuñán es converteix en la nova alcaldessa de Sant Fruitós

Àdria Mazcuñán (ERC) és des d'aquest dimecres al migdia la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, i la primera dona que ostenta aquest càrrec al municipi, després que hagi prosperat la moció de censura que han presentant conjuntament els tres grups que fins ara eren a l'oposició: ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC, que sumen 7 dels 13 regidors. Una moció anunciada quinze dies enrere i que deixa el grup municipal de Gent Fent Poble en solitari a l'oposició, amb sis regidors. El canvi posa fi, si més no temporalment, a 9 anys d'alcaldia de Joan Carles Batanés, que ara es converteix en cap de l'oposició.

La moció s'ha fet efectiva en un ple celebrat aquest dimecres al migdia al pavelló d'esports, el tercer que se celebra en aquest espai des de la declaració de l'estat d'alarma per poder complir amb les normes de distànciament pel coronavirus, amb les taules dels regidors i el secretari distribuïdes damunt de la pista de parquet, i un mínim de públic repartit entre la graderia.

Aplaudiments per a Batanés a l'arribada al pavelló municipal

Des d'una estona abans de l'inici del ple s'ha tornat a fer visible a l'exterior el rebuig d'una part de la població davant d'aquest canvi d'alcaldia i de govern, que des que es va anunciar s'ha canalitzat a través d'accions promogudes per la plataforma Stop Moció SFB. Per exemple, hi havia col.locada una irònica catifa vermella amb el símbol de la plataforma i unes imatges a banda i banda imitant les estatuetes dels Oscars de Hollywood, cadascuna amb el nom dels regidors que ara formaran govern i una frase que hi feia referència.

De fet, com ja va passar en el ple celebrat dimecres passat, els regidors d'ERC, JxSF i PSC han entrat al pavelló gairebé mitja hora abans de l'inici del ple per la porta del darrera, enmig d'un fort desplegament policial, mentre que els de Gent Fent Poble ho han fet per la porta principal (precisament per on hi havia posada la catifa vermella amb les estatuetes representatives dels altres regidors), vestits amb la samarreta de la plataforma amb el símbol de "Stop moció" i enmig dels aplaudiments dels seus partidaris.

A les graderies s'hi han aplegat 38 persones de públic, entre les quals es podia percebre clarament tant defensors del fins ara equip de govern, com dels promotors de la moció. Fent costat a la nova alcaldessa hi havia, per exemple, altres batlles d'ERC a la comarca, com ara Eloi Hernández, de Fonollosa (president del Consell d'Alcaldes) i Oriol Ribalta, de Sallent.

ERC, JxSF i PSC han reiterat que la moció ha estat motivada perquè al llarg d'aquest primer any de mandat consideren que com a membres de l'oposició se'ls havia menystingut, malgrat Gent Fent Poble ha governat en minoria, i que d'aquesta manera havien perdut del tot la confiança en l'alcalde i el seu equip, i en conseqüència el suport que podien rebre d'una oposició que era majoritària.

En aquest sentit, Joan Carles Batanés ha destacat la gestió de Gent Fent Poble al capdavant de l'Ajuntament, fent un repàs de tots els projectes que ha tirat endavant en els darrers 9 anys i ha retret als promotors de la moció de censura que el vulguin fer fora per no treballar en equip davant de tot el que s'ha gestionat en aquests dos mandats i un any.

El ple s'ha pogut escoltar des de l'exterior, on s'han instal.lat uns altaveus, i les intervencions de Mazcuñán han estat correspostes pels integrants de la plataforma amb xiulets.

Cal recordar que, dimarts, la plataforma va entrar al registre de l'Ajuntament un total de 2.062 firmes en contra de la moció de censura, i va anunciar més mobilitzacions si prosperava el canvi de govern.