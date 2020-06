Món Sant Benet es prepara per obrir portes i reprendre l'activitat d'aquí a un mes

Món Sant Benet reobrirà de nou les portes el divendres 17 de juliol, segons han comunicat fonts de la Fundació Catalunya La Pedrera, que han subratllat que tant l'hotel Món com les visites al monestir medieval o la resta d'activitats s'estan posant a punt per rebre de nou els visitants amb totes les garanties.

Les mateixes fonts asseguren que la reobertura es farà prenent «totes les mesures de seguretat necessàries, fins i tot més enllà del que marca la normativa, per garantir una experiència amb tota tranquil·litat». Així, s'han previst la majoria de les activitats a l'aire lliure, també es reduirà la capacitat per assegurar la distància necessària entre els visitants i s'han instal·lat mampares de separació en els llocs necessaris dels espais interiors. També es prendrà la temperatura a tot el personal i els visitants, serà obligatori l'ús de mascaretes, hi haurà dispensadors de gel, i s'ha previst incrementar la freqüència de neteja de tots els espais.