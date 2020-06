La plataforma contrària a la moció de Sant Fruitós recull 2.062 firmes

La plataforma ciutadana Stop Moció SFB ha recollit en dues setmanes un total de 2.062 signatures contràries a la moció de censura que ERC, JxSF i el PSC han presentat contra el govern de Gent fent Poble (GfP), encapçalat per l'alcalde Joan Carles Batanés. El col·lectiu, que les va entrar ahir al registre de l'Ajuntament, demana als partits de l'oposició que retirin la moció, que s'ha de fer efectiva aquest migdia en un ple extraordinari al pavelló. La plataforma va anunciar que avui serà a l'exterior del recinte per «fer soroll» i que si la moció tira endavant hi haurà noves mobilitzacions.

El grup de veïns que des de l'anunci de la moció de censura, el 3 de juny passat, va formar la plataforma Stop Moció SFB ha organitzat aquests darrers dies actes reivindicatius com dues marxes lentes i cassolades diàries per mostrar-hi el seu desacord. També ha impulsat una recollida de firmes amb l'objectiu d'obtenir-ne com a mínim 1.831, el mateix nombre que els vots que va aconseguir GfP a les darreres eleccions municipals. Finalment, ha aconseguit agrupar-ne 2.062, que ahir al migdia va registrar a l'Ajuntament a través d'una instància.

Coincidint amb l'entrega de les signatures, una trentena de persones es van concentrar davant el consistori, on es va llegir un comunicat que va posar de manifest que «mantenir aquesta moció és anar en contra de la voluntat majoritària d'un poble i és fer fora del govern unes persones que no han aixecat ni una queixa, ni una pancarta en contra». Per aquest motiu, la plataforma ciutadana demana a la republicana Àdria Mazcuñán, que si tot va com està previst avui serà la nova alcaldessa, «que aturi aquest absurd».

El portaveu de la plataforma, Xavier Pont, va defensar el govern de Batanés perquè «és el que el poble realment va votar i amb la recollida de signatures ha quedat clar que ha de continuar la legislatura fins a esgotar-la». Va assegurar també que «aquesta plataforma comença ara, si la moció de censura no s'atura les mobilitzacions seran reiterades». La plataforma considera que l'oposició no té cap motiu de pes per justificar la presentació d'una moció de censura contra l'actual govern de Gent fent Poble.

La moció que han presentat els tres grups de l'oposició (ERC, JxSF i PSC), i que posarà fi als nou anys de govern de Joan Carles Batanés, es votarà avui a les 12 del migdia al pavelló municipal.