Santpedor celebra una festa major confinada però molt completa

No s'ha pogut celebrar la festa major de sempre, però aquest cap de setmana s'ha viscut una festa confinada i més santpedorenca que mai. Dos castells de focs simultanis la nit de dilluns van tancar un programa d'actes que es va encetar amb un pregó videomusical a càrrec de la cantautora local Anaïs Vila i el cantant de Strombers, Ferran Gallart. Les xarxes han estat les plataformes per portar el programa a les llars de Santpedor. Al programa, hi ha hagut concerts per seguir des del sofà o per ballar al menjador de casa. Les propostes amb millor acollida han estat les dues cercaviles. Amb públic als balcons, dissabte va ser el torn de la Sal dels Mars, una formació també de Santpedor amb un espectacle al carrer molt acolorit i interpel·lant el públic. El mateix que van fer diumenge els Pepsicolen. I al darrere els Bous de Foc de Santpedor, que van adaptar-se a les circumstàncies.