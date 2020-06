Sant Joan aprova la moció a favor del manteniment de les línies de P3 i 1r d'ESO

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat per unanimitat en el ple celebrat aquest dijous de forma telemàtica reclamar al Departament d'Educació la reducció de les ràtios d'alumnes a primària i secundària i el manteniment de les línies de P3 i 1r d'ESO. Durant el període de preinscripció, el departament va comunicar a l'ajuntament la supressió d'una línia de P3 i una de 1r d'ESO.

Els grups municipals han aprovat la moció que reclama al Departament d'Educació que es replantegi la decisió i mantingui els grups classe d'educació infantil i secundària. Consideren que, d'aquesta manera, hi haurà unes ràtios més baixes que permetrà adoptar mesures de protecció més efectives arran de la crisi causada per la Covid-19.

Al passat ple del 19 de desembre de 2019 l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar per unanimitat la moció presentada per l'equip de govern, Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya, en suport a mantenir les cinc línies de P3 a Sant Joan de Vilatorrada.