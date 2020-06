Territori assegura que l'actuació a la C-55 a Monistrol es reprendrà de manera immediata

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat assegura que la represa de les obres d'ampliació i millora de la seguretat que s'estan fent a la C-55 entre la zona de l'aeri i Monistrol es reprendran de manera immediata i que quedaran acabades al llarg d'aquest estiu. Es tracta d'un projecte que tant aquest diari com la plataforma No Més Morts ha fet notori reiteradament que es troba aturat des de fa uns deu mesos, sense que encara a hores d'ara se n'hagin aclarit els motius. De fet, es tracta d'un projecte que es va començar a executar a final del 2018 amb un termini fixat en 9 mesos, i que a la pràctica hauran durat gairebé dos anys.

El desembre de l'any passat (quan ja feia temps que no s'hi treballava), el departament va argumentar, i així ho va explicar aquest diari, que es devia a un factor meteorològic, perquè en la fase que es troba l'obra s'hauria de procedir a l'asfaltatge del tram, però el fet que en aquell moment s'escaigués en uns mesos freds, en un tram molt obac, feia que no fos convenient. En començar l'any no es van reactivar i el març va arribar l'aturada temporal de l'obra pública a causa de la situació d'excepcionalitat decretat per la pandèmia del coronavirus.

De fet, aquesta era una de les actuacions que el mateix departament va incloure en una llista de més d'un centenar d'obres públiques que va anunciar que es reprendrien a partir del 21 de maig passat, però la realitat és que pràcticament un mes després segueix aturada.

Ara, requerides per aquest diari, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han afirmat que les obres de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol es reprendran «en les pròximes setmanes», previsió que ha situat entre «final de juny-principi de juliol». Les mateixes fonts han precisat que el que resta per fer és «la recta final de l'obra», que passa per l'estesa de l'última capa del paviment, barreres de seguretat, tractament de talussos, senyalització i alguns treballs a la zona de l'aeri, tasques que es es preveu finalitzar en uns tres mesos. El pressupost global d'aquesta obra és de 5 milions d'euros i abasta el tram de la C-55 entre la zona de Can Gomis i la connexió amb la C-58 –uns 7 quilòmetres– i entre aquest punt i el túnel de la Bauma –1,5 quilòmetres.

El principal objectiu d'aquest projecte, en la línia d'actuacions que s'han anat fent en els darrers anys en tot aquest tram sud de la C-55, és el de reforçar la separació entre els sentits de la circulació, amb l'objectiu de minimitzar el risc de xocs frontals, la millora del ferm i la senyalització.