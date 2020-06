Cardona reobrirà els centres turístics de la vila dissabte que ve, 27 de juny

La Fundació Cardona Històrica i l'Ajuntament de Cardona han acordat la reobertura dels centres turístics de la vila per al dissabte 27 de juny. D'aquesta manera, Cardona recupera la seva activitat turística adaptada a les noves circumstàncies i amb un dispositiu de prevenció i seguretat especial.

La reobertura es realitzarà garantit totes les mesures de protecció tant per al personal que hi treballa com per als visitants, mitjançant un protocol específic que s'ha dissenyat a tots els equipaments per fer viable l'activitat.

D'altra banda, des d'ahir també es poden adquirir via online les entrades per a la realització de les visites guiades i teatralitzades a la Muntanya de Sal, al Castell i al Centre Històric de Cardona, a través del portal entrades.cardonaturisme.cat. D'aquesta manera, es pretén fomentar les reserves als hotels, allotjaments rurals, hostals i habitatges d'ús turístic de Cardona, i alhora dinamitzar la restauració i el comerç local.

La reobertura d'aquests centres turístics anirà acompanyada d'una acció promocional de la vila com a destinació tranquil·la, atractiva, segura i de qualitat.

L'alcalde de Cardona i president de la Fundació Cardona Històrica, Ferran Estruch, també fa una crida a visitar Cardona «com una destinació única, segura i sostenible i adaptada a la nova realitat», i agraeix al sector turístic «l'esforç d'aquests darrers mesos a un dels sectors més colpits d'aquesta crisi».