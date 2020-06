Un casament bastit en ple confinament

Roser Ruiz i Albert Muela a Florència el mes de febrer, on va començar tot arxiu particular

Roser Ruiz i Albert Muela, de Sant Joan de Vilatorrada, es diran avui el sí, vull. Però no oblidaran mai el camí que els ha portat a l'altar. Un enllaç matrimonial ja és per si mateix un esdeveniment remarcable, però preparar-lo durant la pandèmia de la covid-19 fa d'aquesta celebració un triomf després de molts maldecaps. El de la parella bagenca serà un dels primers casaments que se celebraran a la Catalunya Central amb convidats vinguts d'altres regions sanitàries. «La cerimònia serà pel civil al Mirador de Montserrat i l'oficiarà el jutge de pau de Santpedor. En tenia molts de previstos però és el primer que fa de manera presencial», confirma Ruiz.

La parella, ella de 47 i ell de 48 anys, divorciats i amb quatre fills, va fer un viatge a Florència el mes de febrer. Allà van decidir casar-se i per segellar definitivament el seu compromís van comprar els anells en terres italianes. Un cop tornats a casa, van iniciar els preparatius per a la boda, que s'havia de celebrar el mes de juny. «En tornar de Florència vam dir a tothom que ens casàvem i ho vam començar a organitzar. Vam estar mirant llocs per fer-ho i vam decidir anar a Castellnou, al restaurant Cal Segudet», detalla la núvia.

Res els podia fer pensar que el camí fins a arribar a concretar el casament seria tan enrevessat. Amb la data escollida, el restaurant reservat i els papers entregats al jutjat, l'estat d'alarma va significar l'inici d'un període d'incertesa que ha tingut final feliç. El 13 de març l'esclat de la pandèmia va ser el tret de sortida a una sèrie d'esdeveniments que han fet que la preparació del casament hagi estat una odissea. Tot i això, Ruiz i el seu futur marit sempre han tingut clar que ho volien tirar endavant. «Quan va començar el confinament ens pensàvem que duraria només unes setmanes. No ens podíem ni imaginar que duraria tant. Anaven passant el dies i nosaltres dèiem a tothom que ens casaríem. Havíem d'esperar i no vam tirar la tovallola, volíem esperar fins a l'últim moment, i aquest moment ha estat una setmana abans, que hem confirmat als convidats que hi haurà casament».

La sorpresa de la parella va arribar quan a falta de poques setmanes el restaurant de Castellnou els va cancel·lar la cita. «Ens ho van suspendre perquè se'ls havia anul·lat tot durant el confinament i érem els únics que quedàvem, depeníem de les fases i ens van dir que no tindrien obert». A corre- cuita, Ruiz i Muela van haver de fer la preparació d'un casament exprés enmig del confinament. «Això ens va generar una incertesa total, ja que arribàvem al mes de juny i encara no teníem clar on ho faríem, què passaria amb les fases i si els convidats podrien venir. Vaig començar a buscar llocs per fer-ho i vam trobar el Mirador de Montserrat, a Santpedor», recorda Ruiz. Les compres per Internet han estat una salvació per a Roser Ruiz. Les invitacions, els detalls, la decoració... tot ho ha gestionat des de casa. «Menys la roba ho he fet tot per internet, vaig fer les invitacions, la decoració per a les taules, detallets per als convidats, àlbums de fotos, papers de decoració, llacets, els cons de paper per posar l'arròs... Amazon, Seur i Correos venien fins i tots els diumenges», diu entre rialles.

L'últim escull de la parella per preparar la festa ha estat la presència dels convidats, ja que fins a última hora no han pogut saber si hi podrien assistir. «La família són tots del Bages, però també hi havia amics de fora de la regió sanitària. Volien venir, però algun deia que no es volia arriscar a una multa. Els vam dir que esperàvem a l'última setmana». I definitivament, amb l'entrada a la fase 3 de Barcelona, tots hi podran ser i passar-ho bé amb els protagonistes. Després d'una pandèmia, una cancel·lació a última hora i molta incertesa, Ruiz i Muela podran casar-se aquest dissabte. «Estic agotadíssima, he preparat dos casaments en poques setmanes, però molt satisfeta que ens puguem casar. Ho he fet amb molta il·lusió i a la gent li agradarà», acaba.