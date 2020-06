Comiat per torns i amb grups reduïts, un final de curs atípic viscut a Navàs

Mascaretes, rentat de mans, distància de seguretat i prohibició de fer-se abraçades o petons. Amb aquestes normes clares, els alumnes de l'institut-escola Sant Jordi de Navàs han pogut retornar aquesta setmana a les aules per acomiadar-se dels seus mestres i amics. Això sí, aquest retorn ha estat per torns –no més d'11 alumnes alhora- i esglaonat –una hora assignada per a cada grup. La directora del centre, Maria Alba Casellas, explica que és un «bon comiat», ja que després de més de tres mesos de confinament «necessitàvem fer un tancament».

«Poder veure els alumnes ens fa començar l'estiu amb moltes més ganes de tirar endavant amb la nova normalitat», ha subratllat.

Les escoles catalanes s'acomiaden aquesta setmana d'un final de curs marcat per la pandèmia de la covid-19. Tot i que el tercer trimestre s'ha fet íntegrament de manera telemàtica, els centres han obert al mes de juny per acollir alumnes de P3 a P5 i algunes sessions en els cursos de finals d'etapa. Aquesta setmana, però, és l'última del curs i hi ha alguns centres que han decidit obrir les portes perquè els alumnes puguin recollir les seves pertinences i acomiadar-se dels seus companys i mestres.

És el cas de l'institut-escola Sant Jordi de Navàs, al Bages. El centre, que compta amb 520 alumnes, ha decidit organitzar diferents franges horàries perquè els alumnes d'Infantil, Primària i Secundària puguin anar-hi de manera presencial. Els nens i nenes només tenien una hora de temps, ja que entre grup i grup s'havien fixat dues hores de marge perquè hi hagi temps per desinfectar les aules i les zones comunes per on passa l'alumnat.

Maria Alba Casellas ha explicat que els alumnes «venen molt contents a buscar les seves coses, a parlar amb els seus mestres i a retrobar-se amb els companys, la veritat és que és un bon acomiadament, ja que necessitàvem fer un tancament de tot aquest temps que hem estat confinats». De fet, Casellas ha detallat que els alumnes ja s'havien anat veient de forma regular a través de videoconferències, ja que l'escola n'organitzava dues cada setmana, però creu que no és el mateix veure's a través d'una pantalla que presencialment.

Així, a l'aula de quart de Primària de l'institut-escola Sant Jordi de Navàs han aflorat els sentiments amb el retrobament. Els alumnes feia més de tres mesos que no es veien i aquesta setmana s'han pogut retrobar amb els seus companys i la seva mestra. A més, han visionat un vídeo on la resta de professors de l'escola els enviaven missatges d'ànims i de bon estiu.

La Clàudia, una de les alumnes, relatava que, malgrat que ha viscut coses bones al confinament com ara el fet que ha pogut passar més temps amb la família, la part dolenta ha estat que «no he pogut veure els meus amics». La Martina també ha vist una part positiva al confinament, i és que ha pogut llegir molts més llibres del que és habitual, però té clar que prefereix l'escola presencial: «Puc estar amb els amics i els professors sempre et poden ajudar més que els pares».

A l'institut-escola de Navàs han fet un esforç de reflexió per veure què han tret de positiu d'aquests mesos d'ensenyament a distància i la seva directora en destaca el vincle que s'ha creat amb les famílies. «Els pares i mares que sovint no poden entrar a l'escola, ara han pogut crear molt més vincle amb nosaltres, i això és molt positiu perquè està comprovat que quan les famílies participen, els alumnes aprenen molt més», ha subratllat.



Mirada fixada en el curs vinent

A Navàs estan treballant amb la possibilitat que de cara el curs vinent els alumnes no hagin d'anar amb mascaretes ni hagin de mantenir distàncies de seguretat dins de l'aula.

Segons ha relatat Casellas, la seva proposta és que es creïn una espècie de «petites famílies», de manera que es pugui garantir en tot moment la traçabilitat. La idea del centre és fer grups d'entre 17 i 18 alumnes amb un professor referent per a cada grup i que seria la persona que els acabaria impartint totes les matèries.