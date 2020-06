El ple de Sant Joan aprova una moció contra la supressió de línies escolars

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar per unanimitat en el ple celebrat aquest dijous de manera telemàtica reclamar al departament d'Educació de la Generalitat la reducció de les ràtios d'alumnes a primària i secundària i el manteniment de les línies de P3 i 1r d'ESO.

Durant el període de preinscripció, el departament va comunicar a l'Ajuntament la supressió d'una línia de cadascun d'aquests cursos al municipi.

Els grups municipals van aprovar una moció, promoguda i presentada per Compromís amb Sant Joan amb el suport de la resta de formacions, que reclama a la conselleria d'Educació que «es replantegi la decisió i mantingui els grups classe d'educació infantil i secundària». Consideren que, d'aquesta manera, hi haurà unes ràtios més baixes que permetrà adoptar mesures de protecció més efectives arran de la crisi causada per la covid-19.

Al passat ple del 19 de desembre de 2019 l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ja havia aprovat per unanimitat la moció presentada per l'equip de govern, Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya, en suport a mantenir les cinc línies de P3 a Sant Joan de Vilatorrada.

El consistori santjoanenc va rebre a principi de mes (vegeu Regió7 del 10 de juny passat) la comunicació del departament de procedir al tancament d'una línia de P3 i d'una de 1r d'ESO el curs vinent a l'escola Joncadella i a l'institut Quercus, respectivament. Ja en aquell moment el consistori va posar de manifest la seva preocupació per la gestió dels agrupaments a les aules en el marc de l'emergència sanitària actual.