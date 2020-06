Aragonès, sobre l'agressió racista al Bages: "Cal depurar responsabilitats dins el cos de Mossos"

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha mostrat molt crític amb la presumpta agressió racista de Mossos al Bages el gener del 2019. "Cal depurar responsabilitats dins el cos de Mossos. És una feina que s'han compromès a fer els responsables del cos i el conseller Buch", ha assegurat Aragonès aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio. "Són absolutament intolerables els insults racistes, no es poden repetir i cal ser molt dur. Caldran decisions a mesura que avanci el procés judicial", ha continuat el vicepresident del Govern, que també ha reclamat una posició "compartida i consensuada" de l'independentisme en la votació al Congrés del suplicatori per investigar penalment la diputada Laura Borràs.

"L'independentisme ha de tenir un acord en aquest punt partint de dos criteris. Primer, que respectant la presumpció d'innocència les males pràctiques no poden tapar-se per la situació política", ha reflexionat en veu alta Aragonès. "I segon, el que no hem de permetre és que els enemics de l'independentisme aprofitin presumptes casos de corrupció per atacar tot el conjunt del moviment", ha recalcat el vicepresident del Govern. "Per tant, és molt millor afrontar-ho plegats que no pas de forma dispersa. Aquesta setmana jo mateix he parlat amb diversos membres de JxCat i ha quedat clar que és important una posició comuna sobre el suplicatori", ha reiterat Aragonès.

Finalment, el vicepresident del Govern ha defensat el paper d'ERC aquests últims mesos i ha contestat als crítics que la comparen amb "la nova Convergència". "Doncs s'han oblidat molt del que era Convergència. Nosaltres no tenim un cas Palau, ni un senyor Millet al voltant, ni hem anat a defensar els interessos d'una concessionària d'autopistes al Congrés dels Diputats", ha etzibat Aragonès.