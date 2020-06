Buch sobre l'agressió racista al Bages: "Que algú faci malament la seva feina no vol dir que el sistema estigui malament"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat que el seu departament ha actuat de manera "dràstica" i "dura" poques hores després de tenir coneixement de la gravació d'àudio d'una agressió racista a un jove al Bages per part d'agents dels Mossos d'Esquadra. En una entrevista a TV3, Buch ha dit que quan el jutjat resolgui amb una sentència la investigació que té en marxa contra sis agents es podrà aplicar el règim sancionador. "Pel que he sentit a l'àudio, no hi ha cap altra solució que la sanció greu", ha dit, però ha reiterat que primer cap saber "qui són els autors" i qui els encobridors. Buch també creu que no s'han de fer canvis estructurals al cos perquè "algú faci malament la seva feina".

Segons ha explicat Buch, la investigació interna dins del cos que es va posar en marxa quan van tenir coneixement de la denúncia presentada es va haver d'aturar un cop un jutjat de Manresa es va fer càrrec del cas, ja que passa a ser la "màxima autoritat". Però ha remarcat que no van tenir coneixement del contingut de l'àudio fins que no va ser publicat pels mitjans de comunicació, i que va ser a partir d'aquest moment que es va decidir de canviar de destí de forma cautelar els sis agents investigats pels jutjats, amb "un sou minvat" i "sense contacte amb persones".

Buch ha afegit que serà quan el jutjat resolgui que es podrà aplicar el règim sancionador. "Pel que ha sentit a l'àudio, no hi ha cap altra solució que la sanció greu", ha dit, perquè se sent "una actitud vexatòria cap a una altra persona per raons racistes", cosa que els Mossos "no es poden permetre".

El conseller ha remarcat, però, que per prendre la decisió cal que el jutjat determini "qui són els autors, qui els encobridors, qui estava allà i qui no hi era", perquè a l'àudio "se senten dues persones, o potser tres", i cal saber qui és "corresponsable" i qui "no hi té res a veure". Buch ha defensat que poques hores després de tenir coneixement de la gravació van actuar "de forma dràstica i dura", però que encara "falta saber qui són els responsables".

Pel que fa a la demanda d'ERC que hi hagi "mesures estructurals" a Interior per evitar futures agressions com aquesta, Buch creu que "no perquè algú faci malament la seva feina vol dir que el sistema estigui malament". El conseller ha apostat per "buscar la manera de sancionar i perseguir i expulsar aquestes conductes d'aquests treballadors públics", però considera que no s'ha de "canviar l'estructura" per l'actuació concreta d'algun d'ells. En aquest sentit, ha remarcat que en altres sector públics també hi ha hagut "conductes irregulars", com en casos de metges o mestres.

Sobre les crítiques rebudes, Buch ha dit que els responsables del Departament d'Interior estan "sempre al mig" i a "l'ull de l'huracà".