Caçadors i Govern intenten aturar la vaga d'escopetes

Els caçadors i el Govern intenten a última hora salvar una nova regulació del sector que pretenia endurir la normativa i, alhora, causava problemes a les societats de caçadors. La voluntat del text és més control del furtivisme, però aquesta iniciativa suposa posar més límits als caçadors. president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, va explicar els principis d'acord a què s'ha arribat amb el departament d'Agricultura per les sancions de caça i amb el departament de Territori i Sostenibilitat en matèria de tinença i ús de gossos. També va ser-hi el director general d'Ecosistemes Forestals, Marc Costa.

Una de les tres reunions, la de Barcelona i Girona, es va fer ahir, dissabte, a 2/4 de 9 del matí al Cobert del Batre de Sant Fruitós. També se'n van fer a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A tot Catalu-nya, hi ha 60.000 caçadors i un miler de societats.

La discrepància neix en l'aprovació de l'actualització de les sancions de caça el 29 d'abril, que segons els caçadors introdueix molts més motius de possible sanció. El 15 de maig passat els caçadors es van plantar. «No estem en contra d'endurir les sancions contra el furtivisme o el maltractament animal», va precisar. «Estem en contra que a una persona gran que no pot caminar que la deixem amb el cotxe a 23 metres del camí perquè no pot arribar més lluny, el sancionem amb 3.000 euros de multa», va posar d'exemple Sánchez. Els gossos sense declarar era un altre conflicte. Els caçadors es veuen com a peça important en temes que afecten el conjunt del país, com l'excés de senglars.

A partir de mitjan mes de maig, els caçadors van deixar de fer batudes per danys dels senglars i dels cabirols com a protesta. En els últims dies ajuntaments de tot Catalunya i algun Consell Comarcal han aprovat mocions de suport a la caça.