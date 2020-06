De Manresa a Biosca amb la casa regalada

El tema del despoblament dels municipis petits i de les iniciatives per evitar que quedin abandonats no és nou. Han protagonitzat portades i fins i tot se n'han fet pel·lícules. La darrera iniciativa per combatre-ho ha sorgit al municipi de Biosca, a la Segarra. Hi viuen 75 persones. L'alcalde, Josep Puig, va anunciar que regalaria un habitatge familiar a canvi que qui s'hi instal·li s'empadroni al poble.

Els afortunats han estat Camil Armas Rocha (Veneçuela, 1994) i Sebastian Blanchet Montiel (Xile, 1989). Són il·lustradors, es van conèixer a Barcelona, on vivien i estudiaven a l'escola Massana, i fa cinc anys van decidir instal·lar-se a Manresa buscant una ciutat més petita i assequible. De Manresa, quan neixi la criatura que esperen, d'aquí a tres setmanes, se n'aniran a viure a Biosca.

Armas explica que a final de maig va sortir a una emissora l'alcalde de Biosca parlant de la seva iniciativa i que a través d'un grup de WhatsApp una amiga ho va passar com a curiositat. Inicialment, van dubtar si era veritat o una broma, van buscar la pàgina web de Biosca i, com que sortia el telèfon de l'alcalde, van decidir trucar-lo i preguntar-li directament. A partir d'aquí, el xip de la curiositat el va canviar el de la possibilitat de ser la parella escollida per anar a la casa que oferia Puig de la seva propietat. «L'hem anat a veure tres o quatre cops i hem conegut una mica la gent del poble», explica Armas. Assegura que «sempre hem volgut tenir una propietat en un poble, en un lloc tranquil i, finalment, per casualitat i per sort, ens ha sortit l'oportunitat». Sobretot ara que «volem construir unes bases més estables per al nostre fill». Comenta que «ens agrada Manresa i ja estàvem contents de poder estar a prop de les muntanyes, però no deixa de ser una ciutat».

Les vegades que han anat a Biosca ha estat per veure les altres cases que hi ha abandonades i que també s'ofereixen per portar gent al poble. Finalment, es van decidir per la de l'alcalde. «El que hem parlat amb ell és que primer volem aconseguir una feina a prop del poble i, com que hem de reformar la casa perquè tal com està no és habitable, i ho farem nosaltres, hem de buscar un lloguer per viure-hi mentrestant».

L'ideal seria que la seva parella pogués trobar feina a l'empresa bonÀrea, que és molt a prop del poble, mentre que ella seguirà treballant d'il·lustradora (les seves creacions es poden veure a Instagram, a @camilustra.es).

Els va agradar Biosca? Respon que sí i fa broma: «vam veure que en un lloc tan tranquil hi arribava Internet. Vam estar parlant del tema de reviure l'activitat del poble, d'implicar-nos a nivell social. Jo estic pensant a fer la imatge gràfica del poble per animar la gent que hi vingui. Estic disposada a implicar-me a aquest nivell». Comenta divertida que el darrer cop que hi van anar per veure la casa de lloguer que els ha buscat l'alcalde «com que no hi ha forn i hi va una furgo a portar el pa, estava tot el poble reunit en aquella banda, i ja el vam conèixer».

No descarta que els pares del Sebastian vagin a viure amb ells, «i els meus pares, que estan a Huelva, estan al cas de la situació i els interessa. Potser s'animen, i la meva germana i el seu home». Els seus amics els diuen que «estarem lluny. Som joves i la gent de la nostra edat no tendeix a marxar tan lluny de la ciutat; més aviat el contrari. Ho veuen estrany». Amb tot, fa notar, «no estem lluny de Manresa, d'Igualada ni de Lleida. Estem al mig».



120 trucades interessant-s'hi

L'alcalde de Biosca, explicava a Regió7 que la iniciativa de posar a disposició la casa se li va ocórrer perquè «tinc diversos habitatges al mateix carrer». La intenció és que «fem la cessió de l'habitatge i quan el tinguin arreglat, l'escripturarem en nom seu amb la clàusula que, si marxen del poble, quedarà per a l'antic propietari o per als seus hereus». De moment, ha rebut 120 trucades de persones buscant cases de Biosca, que són de propietaris de Manresa, de Barcelona i d'Igualada i fins i tot de Madrid, informa.

Entre Biosca i Lloberola, que és un municipi agregat, no arriben a les 160 persones. «No tenim cap metge, ni botiga, ni restaurant. El servei de pa des de Guissona ve un cop a la setmana, el dissabte, i ara estem mirant si s'acaba un forn al poble, i hi ha un restaurant en camí. «El jovent marxa a treballar a la ciutat i queda gent gran que es va morint. La majoria de la feina és agrícola, al camp i a granges», i no tothom s'hi vol dedicar. D'altra banda, com a punt fort, hi ha la proximitat, a set quilòmetres, de l'empresa bonÀrea, «que està per sobre dels 5.000 treballadors. La idea és fer una reunió directa amb els representants, que tindrem properament», per parlar de la possiblitat que persones que hi treballen s'instal·lin a Biosca i viceversa. Enginy al poder.