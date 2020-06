Súria presenta un programa d'actes estricte per celebrar la revetlla de Sant Joan 2020 amb seguretat

L'Ajuntament de Súria ha presentat el programa d'actes que es durant a terme el dimarts dia 23 de juny amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan.

L'arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest a la Casa de la Vila tindrà lloc a les 22.30 hores. Degut a les recomanacions de seguretat per la Covid-19, el consistori convida a seguir la retransmissió en directe de l'acte a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Súria, la Ràdio Súria (freqüència 107.8 FM) o bé els portals web de l'ajuntament per tal d'evitar aglomeracions, seguint les recomanacions del departament d'Interior de la Generalitat i de Protecció Civil.

Més tard, a les 23 hores, tindrà lloc el concert itinerant arreu del poble amb la Flama i amenitzat per

Drumedaris Band.

Mesures de protecció per la Covid-19

Per a la celebració de la revetlla d'enguany, el departament d'Interior de la Generalitat i Protecció Civil han fet públiques les següents recomanacions que tots els municipis hauran de seguir.

Recomanacions generals

o Celebrar la festa en grups reduïts de persones (familiars o amics).

o No estan permeses les aglomeracions de gent.

o Mantenir les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis, com l'ús

de la mascareta, la distància física entre les persones i el rentat de mans

amb aigua i sabó.

o Si es fa ús de pirotècnia, no fer servir el gel hidroalcohòlic, ja que són

incompatibles.

o Evitar compartir menjar i estris a l'hora dels àpats.

Compra i preparació dels petards

o Assegurar-se de comprar els productes pirotècnics homologats en un

establiment autoritzat, i de deixar-se assessorar per un professional.

o Seguir les mesures d'higiene i protecció establertes a l'establiment.

o Es poden comprar petards en línia i recollir-los a la botiga amb cita prèvia

per evitar aglomeracions.

o No guardar els petards a les butxaques.

o Llegir les instruccions de cada article.

Encesa de petards

o No subjectar els petards amb les mans.

o No posar els petards a prop de la cara ni del cos.

o Encendre sempre la metxa per l'extrem, per tal de donar temps a

enretirar-se.

L'Ajuntament de Súria ha demanat a través del comunicat de la presentació dels actes el màxim respecte a aquestes mesures de protecció en l'actual context d'alerta sanitària contra el coronavirus.