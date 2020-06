Els alcaldes de Castellgalí i el Pont reclamen que es reobrin els CAP dels dos municipis

Els alcaldes del Pont de Vilomara i Rocafort i Castellgalí, Enric Campàs i Cristòfol Gimeno, han adreçat una carta als responsables del Departament de Salut, inclosa la Consellera Alba Vergés, mostrant la seva indignació davant de la no obertura dels consultoris dels dos municipis, que estan tancats des del març, fins a mitjan de setembre.

En aquest escrit els alcaldes asseguren que s'està abandonant i negant un servei essencial com és l'atenció sanitària als prop de 6.000 veïns i veïnes que representen, amb tots els perjudicis que això suposa, sobretot per aquelles persones més vulnerables, com per exemple la gent gran.

Els consultoris de les dues poblacions van tancar el dia 16 de març, «la qual cosa es va entendre perfectament degut a la situació que estàvem vivint» comenten els dos batlles. «D'això fa més de tres mesos i no podem entendre ni compartir que, passat aquest temps continuem patint aquest abandonament», apunten.

Campàs i Gimeno també valoren i agraeixen la tasca del personal del CAP de Sant Vicenç de Castellet, del qual depenen els consultoris del Pont i de Castellgalí, durant la crisi de la covid-19.