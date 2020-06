L'Ajuntament de Sant Vicenç es reuneix amb veïns afectats per ocupacions conflictives

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha mantingut una reunió informativa amb veïns i veïnes de diverses zones afectades per ocupacions conflictives, moltes des de fa anys, en què ha escoltat les seves inquietuds. Representants del consistori, de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra s'han reunit amb veïns dels carrers Rafael de Casanova, Llibertat i Doctor Trias amb qui han parlat de les competències municipals i policials, de les diferents accions que s'han portat a terme i d'altres que es preveuen, com el reforç de la pressió policial, talls de serveis de llum i aigua en ocupacions de caràcter delinqüencial, protocol de contacte amb propietaris per denunciar les ocupacions.

També s'ha tractat la possibilitat de posar els pisos a lloguer i l'assessorament a persones que pateixin l'ocupació d'un habitatge de la seva propietat per fer la tramitació adequada i/o que puguin transformar-la en lloguer social.

Precisament, l'Ajuntament ha recordat la importància que es denunciïn les ocupacions per poder iniciar els tràmits de desnonament i frenar les ocupacions conflictives, però ha explicat la dificultat amb què es troba Sant Vicenç de Castellet en què la majoria de blocs de pisos buits són propietat de bancs i grans propietaris que no fan un seguiment de les ocupacions.



Polítiques d'habitatge i socials

En el marc de la reunió informativa, el consistori ha explicat que les ocupacions de tipus social es tracten des dels seus propis circuits i que, paral·lelament, estudia vies per promoure l'oferta de lloguer. En aquest sentit, es treballa amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge per trobar fórmules que situïn al mercat pisos que actualment estan buits a preus assequibles.

En paral·lel, el consistori també treballa amb el projecte per reconvertir l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en pisos de lloguer social i es planteja cedir solars municipals a cooperatives perquè puguin promoure habitatge assequible. En matèria d'habitatge, es coordina un estudi per part de la Diputació de Barcelona que identifica els pisos buits que actualment hi ha a Sant Vicenç de Castellet.



Mesures de prevenció

Finalment, l'Ajuntament ha traslladat als veïns i veïnes les mesures que es preveuen per reforçar la seguretat a punts conflictius del municipi. És el cas de la rehabilitació de l'estació de la RENFE, el tancament i l'accés automatitzat a l'estació dels Catalans o el reforç de la il·luminació. Es tracta d'una petició d'ajut fet en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.

El consistori ha reiterat la importància que el treball de les administracions sigui coordinat a tots nivells i amb l'ajuda dels cossos de seguretat per fer front a un fenomen que sobrepassa les competències dels ajuntaments. L'Ajuntament ha informat que mantindrà noves trobades informatives properament per mantenir un diàleg amb els veïns i veïnes.