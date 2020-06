Montserrat reobre el cremallera i el funicular de Sant Joan demà

El cremallera de Montserrat i el funicular de Sant Joan tornen a donar servei a partir de demà, 24 de juny, i ofereixen als visitants l'oportunitat d'usar un transport sostenible pere visitar el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

El cremallera té tres estacions, que connecten Monistrol de Montserrat amb el recinte del Santuari. Són cabines de vidres panoràmics, que ofereixen una visió única de la muntanya i la vall. Els bitllets s'adquireixen a les taquilles de l'estació de Monistrol – Vila (on hi ha un aparcament gratuït per les persones usuàries del tren cremallera) i el bitllet combinat Tren des de Barcelona + Cremallera es pot comprar a l'estació de FGC de plaça Espanya, a Barcelona. Els horaris del servei del tren cremallera estan adaptats i la freqüència de sortida serà cada 30 minuts, excepte els caps de setmana de 10 h a 13 h, que tindrà una freqüència de 20 minuts. Podeu consultar tots els horaris a www.cremallerademontserrat. cat.

Des del funicular de Sant Joan es poden veure la vall del riu Llobregat, el Santuari de Montserrat a vista d'ocell des del quasi1.000 metres d'altitud de l'estació superior. També és un punt de partida de moltes excursions.