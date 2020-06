Neix una plataforma a Súria que vol la nova biblioteca a Cal Pau i no a l'antic Califòrnia

Un grup de veïns de Súria han creat una plataforma per reclamar a l'Ajuntament que aturi la proposta de construir la nova biblioteca municipal a l'espai del pàrquing de l'antic cinema Califòrnia, com pretén l'actual equip de govern, i la ubiqui a l'edifici de Cal Pau, davant de la cèntrica plaça de Sant Joan, com volia l'anterior executiu, ara a l'oposició.

Durant el mandat passat, el govern, que aleshores liderava el PDeCAT, va preparar un avantprojecte de centre cultural amb biblioteca pública, un espai polivalent i sales de reunions a l'antic restaurant de Cal Pau, ara municipal des que l'Ajuntament el va adquirir el 2015, però l'actual govern del PSC i GIIS descarta aquesta opció, entre altres coses perquè la considera cara. Al seu lloc defensa adequar el futur equipament amb biblioteca i sala polivalent a l'entorn de l'antic cinema Califòrnia, i d'aquesta manera recuperar una vella proposta de l'exalcalde Antoni Julián.

La plataforma CalPauBiblioteca, que es desvincula de qualsevol partit polític o entitat, defensa la idea de l'anterior govern. Entre altres motius al·lega la centralitat de l'edifici de Cal Pau (al voltant de la plaça de Sant Joan, el pavelló i la piscina), i la manera com un equipament d'aquestes característiques «pot ajudar a vertebrar aquest entorn i potenciar el centre del poble i el comerç». Per altra banda, també defensa mantenir l'aparcament del Califòrnia, que considera «vital» per al centre de salut i per al comerç de la zona. Igualment, la plataforma al·lega que ja s'ha fet inversió pública amb l'avantprojecte per a la biblioteca a l'edifici de Cal Pau, que ara caldria fer de nou.

Per tot plegat, la plataforma s'ha començat a moure amb una bustiada i amb una campanya de recollida de signatures que anirà fent cada dissabte en llocs estratègics de la vila, a banda de les que es puguin anar recollint de forma permanent pel carrer.