L'Ajuntament de Súria recomana que es faci un ús responsable dels parcs públics

La nova normativa sobre les mesures de prevenció contra el coronavirus ja ha permès reobrir els parcs públics infantils, però cal respectar mesures de prevenció estrictes per evitar rebrots de la pandèmia. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Súria demana la màxima responsabilitat en l'ús dels parcs públics infantils que hi ha a la vila.

En aquest sentit, la Policia Local ha col·locat avisos que recorden les mesures de prevenció en els parcs que són respectar la distància de seguretat d'1,5 metres entre persones; continuar fent ús de la mascareta facial si no es pot respectar la distància de seguretat i que els pares, mares, tutors legals i/o acompanyants dels infants són responsables de garantir el compliment de totes les mesures de seguretat.

La Brigada Municipal d'Obres i Serveis porta a terme desinfeccions diàries, a primera hora del matí, als parcs públics infantils de la vila per tal de fer possible el seu ús per part dels infants.