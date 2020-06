Montserrat reobre portes de forma progressiva i amb la previsió d'una caiguda de visitants del 50%

Montserrat ha tornat a obrir portes aquest dimecres, dia de Sant Joan. Es tracta d'una reobertura progressiva, amb moltes mesures sanitàries i pocs turistes. El monestir calcula que, aquest any, arran de la covid-19, la xifra de visitants caurà a la meitat. De moment, aquest dimecres s'ha obert un únic servei de restauració, la botiga de queviures i l'espai audiovisual. Pel que fa a l'allotjament, hi ha obert les cel·les i l'alberg. A partir d'aquí, i en funció dels visitants, s'anirà valorant l'aixecament de l'ERTO, que ha afectat tota la plantilla. Aquest dimecres també s'ha recuperat el servei de cremallera, l'aeri i el funicular de Sant Joan, i s'ha obert el pàrquing. Tot, amb restriccions d'aforament i l'ús obligatori de mascareta.

A Montserrat, l'any passat hi van passar 2.700.000 turistes, el 60% d'origen estranger. Per això, l'impacte de la covid-19 ha estat "molt important i tindrà conseqüències a curt i mig termini", segons ha assegurat a l'ACN el responsable d'hostaleria, Raimon Olivella. "Evidentment intentarem pal—liar-ho amb l'afluència de visitant de proximitat, però creiem que no serà suficient", ha afegit.

De fet, segons Olivella, la crisi del coronavirus és la més dura que es recorda a Montserrat en temps recent. "La del 2008 va passar de llarg perquè teníem el turista rus. Ara no, això era impensable", ha lamentat.

Els primers turistes

La Mari i el Jose són dos veïns de Santa Perpetua de Mogoda que fa 43 anys que venen a Montserrat. La setmana passada van intentar entrar al recinte, però no van poder i, per això aquest dimecres, primer dia de reobertura, ho han tornat a intentar. "Li vaig prometre a la Moreneta que el primer viatge que faria després del confinament seria a Montserrat per donar les gràcies perquè estem tots bé, i així ha estat", ha explicat la Mari.

El Ramon, de Manresa, també ha decidit venir aquest primer dia perquè ha pensat que hi hauria menys turistes i estaria més tranquil. "Avui hem estat millor que mai", ha assegurat.

Ara Montserrat està a l'espera de saber com respondrà el turista local. La reobertura s'ha fet en uns dies tradicionalment baixos pel que fa a visitants per la competència del turisme de sol i platja. De fet, Sant Joan, segons Olivella, marca l'inici de la temporada mitjana, després de la primavera i la tardor, que són les èpoques tradicionalment més fortes. Passat aquest pont, les reserves per les cel—les i l'alberg ronden el 20%, i de visitants estrangers no se n'esperen fins a la tardor.