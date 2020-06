«No hem vingut ni a aturar ni a trinxar res que ja funcioni i estigui bé, sinó a construir»

Va iniciar el mandat ara fa un any com a cap de l'oposició, però una moció de censura impulsada pel seu partit juntament amb el PSC i JxC li han donat l'alcaldia, i ara governa amb una majoria de 7 regidors davant dels 6 de GfP, que lidera Joan Carles Batanés

Àdria Mazcuñan Claret (Manresa, 1973), és la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, des que el 17 de juny passat va tirar endavant la moció de censura contra el govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) que va impulsar el seu partit, ERC, juntament amb el PSC i JxC. L'aliança de totes tres formacions (pendent que s'aprovi el cartipàs) ha donat a Sant Frutós una majoria de govern de 7 regidors davant dels 6 de GfP, de l'exalcalde Joan Carles Batanés. Mazcuñan també és consellera comarcal de l'àrea de Serveis Bàsics i Polítiques d'Igualtat i de la Dona al Consell Comarcal del Bages des del juliol passat.



Com ha estat l'arribada a l'alcaldia en aquesta primera setmana?

Molt intensa. Aquests dies ens estan servint per posar-nos al dia, i per situar-nos en els projectes i en els procediments començats i per començar. Ens estem reunint amb la plantilla i amb entitats per veure les seves necessitats, i donem resposta a focs urgents que cremen a tots els ajuntaments. Per exemple, arribàvem dijous i havíem de resoldre un problema amb el servei de socorrisme a la piscina. També estem preparant la festa major, que ja tenia moltes coses resoltes, però cal lligar alguns serrells. Però, sobretot, estem molt contents amb la rebuda que hem tingut de tota la plantilla de l'Ajuntament, que ens ho està posant molt fàcil.

La moció es va envoltar d'un ambient molt mogut al poble. Una setmana després, com estan els ànims al carrer?

Diria que més tranquils. Hem anat pel carrer, ens hem vist amb entitats..., i a tot arreu hem trobat bones paraules. En la inmensa majoria dels casos, també hem pogut mantenir diàlegs cordials amb gent que no estava d'acord amb la moció. No tothom ha d'opinar el mateix, però es tracta que ens puguem entendre i parlar.

I amb l'oposició, quina relació hi ha?

Aquest matí [ahir per al lector] hem fet una reunió a la qual no he pogut assistir per presentar-los la proposta de cartipàs que volem portar a ple. Els hem demanat l'opinió i hem quedat de tornar-ne a parlar dilluns. Intentarem que sigui un document consensuat i treballat, o si més no que l'oposició no pugui dir que no hem escoltat la seva opinió.

Per a quan es preveu l'aprovació del cartipàs?

Decidirem la data en funció de com vagin les converses amb GfP. La pressa no està a convocar o a aprovar el ple del cartipàs sinó a poder fer les coses bé.

El cartipàs va ser un dels principals desacords entre el govern de GfP i ERC, PSC i JxC, a l'oposició ara fa un any. Per part vostra es van criticar qüestions com els sous o l'excés d'atribucions a l'alcaldia, per exemple. Hi haurà algun canvi en aquest sentit?

Els proposem tot allò que nosaltres els demanàvem a ells que complissin, només ens han de dir si hi volen ser. La qüestió dels salaris ja la farem pública, però la proposta és de rebaixar-los d'una manera significativa. I les nostres peticions de transparència, de consensuar projectes, de treballar conjuntament..., ara els les volem oferir a ells. La idea és poder arribar al màxim d'acords possibles.

Tots set regidors tindran alguna responsabilitat de govern?

Sí, tots set.

Serà un govern amb majoria però de tres partits que ara fa un any no es van posar d'acord per sumar i governar i ara sí que ho han fet. Què fa pensar que hi haurà entesa?

Que fa un any no ens poséssim d'acord no va ser perquè fóssim incompatibles sinó que vam optar per fer confiança a la llista que individualment va ser la més votada. Els tres partits podem treballar junts i aquesta setmana ha quedat demostrat, perquè a l'hora de la veritat treballem en l'àmbit local, i encara que ideològicament hi ha temes en què no coincidim, actuem pensant en la gent de Sant Fruitós, i en això sí que ens trobem.

En què s'hauria de notar aquest canvi de govern al poble?

En el fet que l'Ajuntament fos més accessible als veïns, amb una agilització en les tramitacions, en projectes pensats per a tots els veïns i no només per a uns quants, i amb projectes nous i diferents que ja tenim pensats.

De fet, de projectes en marxa, n'hi ha molts: el museu, el casal d'entitats, el jutjat de pau, el segon pavelló... Continuaran com estava previst?

El que ja està encarrilat i té obert tot un procediment de licitació, no ho tirarem enrere. No venim ni a aturar, ni a trinxar res que ja funcioni i que estigui bé, sinó a construir, i el que intentarem és donar un plus de qualitat a alguns projectes i a fer-ne de nous. No desmanegarem en absolut el projecte del museu, però potser treballarem per tenir un projecte museístic de poble que ara no tenim i que doni un fil conductor a tots els elements de patrimoni històric de Sant Fruitós. El mateix passa amb el nou pavelló, que és urgent perquè al setembre hi pugui haver activitat sense problemes.

Hi ha pendent el POUM, amb una tramitació que s'està allargant per falta de consens. Quina línia defensarà el nou govern?

La mateixa que ja defensàvem fa un any; la preservació de l'entorn natural i l'anella verda de Sant Fruitós, i no omplir el municipi de polígons sinó garantir un creixement sostenible del poble.

En això coincidiu els tres partits que ara esteu al govern?

Sí. De fet, al ple del POUM es va retirar aquest punt perquè els tres partits que ara som al govern vam dir que no hi votaríem a favor.

Cal esperar que aquest tema es desencalli aviat, doncs?

Sí. Però sempre intentant treballar conjuntament els quatre grups i comptant amb la participació de la població, que creiem que no s'havia afavorit prou i és bàsica.

A la presentació de la moció els tres grups vau dir que treballaríeu sobre la base d'un document amb més de 170 propostes. Quines destacaria?

Pensant a curt termini, treballarem intensament perquè al setembre tots els nens i nenes de Sant Fruitós tinguin un ajut del 50 % del menjador escolar; o en un espai per a noves emprenedories, per exemple. Però es tracta de propostes a preveure en els propers anys, i obertes. Treballem amb un document dinàmic, viu, que es desenvoluparà en funció de les necessitats que vagin sorgint. Són 170 propostes en què ara ens hem posat d'acord, però segur que en vindran moltes més.

Quin missatge donaria al poble de Sant Fruitós com a nova alcaldessa després de la moció?

Que ens faci confiança perquè hi ha moltes ganes de treballar pel bé de Sant Fruitós, i de fer-ho conjuntament perquè d'aquesta manera enriquirem molt més la qualitat de vida de tothom. L'entrada no ha estat tan bona com ens hauria agradat, però estem convençuts que la gent notarà la feina ben feta.