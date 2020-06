Súria celebra la Nit de Sant Joan sense fogueres i en format reduït

Súria va celebrar la Nit de Sant Joan sense fogueres i en format reduït a causa de l'aplicació de les mesures de prevenció contra el coronavirus. L'eix de la celebració va ser la Flama del Canigó, que va presidir la lectura del manifest i posteriorment va passar pels barris de la vila, acompanyant un concert itinerant del grup Drumedaris Band.

El manifest va ser llegir per l'alcalde Albert Coberó després d'encendre el pebeter al davant de la Casa de la Vila, amb la presència d'altres membres de la corporació municipal i de representants del Tro Gros com a entitat que enguany ha tornat a col·laborar en l'organització dels actes.

En el text del manifest es remarca que la renovació de la Flama del Canigó s'ha fet enguany "en una situació adversa i plena d'incerteses". Malgrat això, la resposta social a la pandèmia ha posat de manifest "la solidaritat i el suport mutu" com a base "per seguir endavant". El manifest recorda "totes aquelles persones que ja no hi són i que trobem i trobarem a faltar".

A més d'homenatjar totes les víctimes de la pandèmia, el manifest d'enguany afirma que l'encesa de la Flama mostra la fortalesa de la gent i el treball col·lectiu per reivindicar la unitat de la llengua i la lluita pels drets dels territoris de parla catalana.

La lectura del manifest va ser emesa pel canal de l'Ajuntament a YouTube per tal de facilitar el seguiment de l'acte i en compliment de les directrius del departament d'Interior de la Generalitat i de Protecció Civil per evitar aglomeracions arreu en el desenvolupament de la Nit de Sant Joan.

La Flama del Canigó va arribar a la Casa de la Vila pels volts de les 18.30 h, portada des de Sant Joan de Vilatorrada per sis atletes de la vila, entre infants i adults. Al llarg del recorregut, el grup d'esportistes suriencs també va fer-la arribar a Sant Martí de Torroella i Callús.

La Flama va ser rebuda per l'alcalde Albert Coberó, la regidora d'Ensenyament, Turisme, Participació i Festes, Alba Santamaria, i altres membres de l'equip de govern municipal. Posteriorment va romandre encesa en un pebeter instal·lat en el pati interior de l'edifici consistorial.

Com en anys anteriors, el programa d'actes de la Nit de Sant Joan va ser organitzat per l'Ajuntament de Súria, amb la col·laboració del Tro Gros.