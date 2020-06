Forns i pastisseries de Santpedor venen més de 300 coques rodones, els Sols d'or, aquesta revetlla

La promoció de l'Ajuntament de Santpedor per recuperar la coca rodona Sol d'Or ha estat un èxit i aquesta revetlla de Sant Joan, els 7 forns i pastisseries del poble que n'han fet n'han acabat venent més de 300 unitats. Entre els forners i pastissers es veu la iniciativa com una manera de promoure el comerç local amb producte propi i diferenciat. La Sol d'Or és una coca que es va elaborar coincidint amb la celebració de la Nit Bruixa al 2011. La Fundació Alícia a partir de receptes tradicionals, va trobar la recepta d'una coca feta com les d'abans i la va cedir al poble.

Als inicis les coques eren rodones en representació del Sol, i la recepta que es va trobar elaborava aquesta coca amb llard de porc i fruita fresca, en concret préssecs i fruits vermells que encara li donen més color. La forma de la coca rodona, el color i els fruits frescos va ser un revulsiu en els primers anys però en el moment en què es va deixar de promocionar, alguns forns i pastisseries la van deixar de fer i altres la venien de manera residual. Aquest any i amb la idea de promocionar productes locals per buscar la diferenciació del nostre comerç, forners i pastissers han tornat a produir la coca Sol d'Or amb un èxit de vendes.

La coca clàssica ha tornat a ser la que més sortida ha tingut en vendes, però molta gent demanava expressament la coca una segona opció, expliquen els forners. Vist la bona acollida que ha tingut, alguns forners i pastissers consideren que cal preveure nous productes i fer promoció del comerç local en noves ocasions.