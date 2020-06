La recollida de residus es va mantenir estable durant els dies de confinament

La recollida de residus als municipis associats al Consorci per a la Gestió de Residus del Bages es va mantenir estable durant el confinament a causa de la covid-19 amb una mitjana de prop de 1.300 tones recollides a la setmana. D'altra banda, l'activitat a les deixalleries del Bages, que es va reprendre a mitjan mes de maig, ha augmentat el 30% els primers dies de reobertura.

L'anàlisi de dades de la recollida de residus entre el 15 de març i el 26 d'abril confirma que, malgrat algunes fluctuacions puntuals, la recollida de residus als municipis consorciats es va mantenir força estable durant les setmanes del confinament més estricte, amb una lleu variació d'un -1% en global.

Per fraccions, el paper i el vidre van baixar un 3 i un 5% respectivament; els envasos van pujar un 6%; i l'orgànica i la resta es van mantenir en les mateixes xifres que abans del confinament. En aquesta línia, es van recollir de mitjana 1.267 tones de residus cada setmana: 819 de resta, 198 d'orgànica, 78 de paper, 71 de vidre i 106 d'envasos.

D'altra banda, l'activitat a les deixalleries del Bages ha augmentat un 30% els primers dies de reobertura. Les 16 deixalleries fixes del Consorci del Bages rebien 147 entrades en total per cada hora d'obertura abans del confinament, és a dir, una mitjana de 9,2 entrades cada hora a cadascuna. Des de la reobertura d'aquestes instal·lacions (que van estar tancades durant setmanes a causa de la covid-19), les entrades s'han incrementat més d'un 30% i han arribat a les 193 per cada hora en total, amb una mitjana de 12 entrades a cada deixalleria.

Les deixalleries amb més activitat arriben a les 20 entrades per hora, mentre que altres deixalleries amb menys usuaris es troben entre les 6 i les 10 entrades. El Consorci recorda als usuaris que si van a les deixalleries cal respectar les mesures de seguretat i els aforaments màxims.

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va tancar durant el confinament totes les deixalleries fixes i mòbils de la comarca, però va mantenir inalterat el servei de recollida, recepció i posterior tractament del material a la planta de Bufalvent. Tanmateix les mesures de restricció per contenir la propagació del coronavirus van obligar a posar en marxa un pla de contingència i reorganització interna per garantir l'oferiment del servei a la planta.



Projectes compartits de residus

El Consorci també ha informat que els Projectes compartits sobre residus que es feien aquest curs amb 13 escoles del Bages dins les activitats d'educació ambiental, a càrrec de l'ens, el Camp d'Aprenentatge del Bages i el Parc de la Sèquia, s'han tancat de manera virtual amb propostes de l'alumnat per ajudar el planeta Terra a solucionar el problema de l'excés de residus. Una mostra de les aportacions ha quedat recollida a la pàgina web del Camp d'Aprenentatge del Bages.