El centre de paracaigudisme de Sant Fruitós reprèn el vol amb els primers salts

El centre de paracaigudisme ¿Saltamos.es?, ubicat a Sant Fruitós de Bages, ha recuperat l'activitat després de l'aturada per la pandèmia. Aquest dijous i divendres, paracaigudistes i clients han pogut saltar novament des de l'avioneta després de tres mesos d'aturada. La mascareta i la desinfecció de mans és obligatori, com també utilitzar la indumentària que proporciona l'empresa, que prèviament ha estat desinfectada. Des de les instal·lacions, el seu responsable, Rôbbe Biskit, reconeix que des que van anunciar que tornaven a obrir no paren de rebre reserves. "Hi havia ganes de tornar a saltar", assegura.