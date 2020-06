L'oposició de Sant Joan aprova una moció per establir ajuts per a les colònies urbanes

El grups de l'oposició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (Compromís amb Sant Joan, JuntsxCat, ERC i Cs) han aprovat una moció per garantir el dret a l'educació en el lleure amb l'objectiu que tots els nens i nenes del poble puguin gaudir de les activitats de colònies urbanes i esportives, independentment de la situació econòmica de les seves famílies, mitjançant l'obertura d'una convocatòria d'ajuts a partir d'aquest any i d'ara en endavant.

La moció, presentada per Compromís amb Sant Joan, amb els suport de la resta de grups de l'oposició, ha prosperat tot i no tenir el suport de l'equip de govern en minoria d'Alternativa per Sant Joan i PSC, que hi va presentar una esmena que no va ser acceptada per la resta de formacions.

A banda dels ajuts, la proposta preveu garantir les inscripcions de manera presencial per reduir així les dificultats per a algunes famílies. I també programar durant el mes d'agost activitats regulars de lleure educatiu adreçades als nens i nenes i adolescents i reforçar, mitjançant les modificacions pressupostàries pertinents, la partida destinada a la convocatòria d'ajuts per activitats extraescolars del curs 2020–2021.