Recta final de la pintada col·lectiva de murals al Bages per commemorar el dia de l'Orgull LGTBI+

La pintada col·lectiva de murals a diferents municipis del Bages per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ encara la recta final aquest divendres. El Consell Comarcal del Bages ha proposat amb èxit una acció conjunta per commemorar la jornada del 28 de juny que ha comptat amb la participació de joves dels municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Cardona, Sallent, Súria, Santpedor i Sant Salvador de Guardiola.

A més, altres municipis també han participat pintant passos de vianants, bancs i altres elements del mobiliari urbà per fer visible al seu suport a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Les diferents pintades dels murals en espais públics estan a punt de veure la llum just abans de la jornada del 28 de juny en què el territori planteja que cal avançar cap a una societat més lliure, diversa i oberta.

Pintada simbòlica

La consellera de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, explica que "les pintades simbolitzen la implicació i les ganes de deixar empremta de la nostra gent jove" i ha posat en valor la capacitat que "una vegada més la comarca hagi sumat esforços per a un projecte col·lectiu". El Consell Comarcal del Bages continuarà treballant per a la igualtat de totes i tots de ser i sentir com vulguem i remarca la necessitat de treballar per a unes actituds tolerants i de respecte per a tothom.