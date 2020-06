Sant Vicenç fa un pas endavant per a la rehabilitació del conjunt de Castellet

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha fet un pas endavant per a la rehabilitació de Castellet, que ha de fer visitable aquest conjunt monumental. El consistori ha aprovat la llicència d'obres de les fases 3 i 6 de la restauració, unes actuacions que es corresponen a la casa de l'ermità i a la torre. Aquests treballs estan finançats pels fons Feder i gestionats a través del Consell Comarcal del Bages en el marc d'actuacions incloses en el Geoparc. En paral·lel, el consistori treballa en la fase 2 del pla director, la que inclou la restauració de l'ermita.

Un cop aprovada per ple la llicència d'obres, que té una bonificació del 95% perquè es tracta d'un BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional), ara el Consell Comarcal ha de licitar els treballs d'aquestes fases 3 i 6, que estan incloses en el paquet d'actuacions que es promouen en diferents municipis de la comarca per promocionar el patrimoni vinculat al Geoparc, amb el suport econòmic dels fons europeus.

El consistori també està treballant en la licitació de la fase 2 del Pla Director de Castellet que preveu la rehabilitació de l'ermita i que, segons l'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, serà una fase que anirà en paral·lel a la que gestiona el Consell per rehabilitar la casa de l'ermità «perquè són dues edificacions adjacents». Per a Delgado, «ara hem fet un pas important i en el moment que el Consell liciti i nosaltres també ho fem, iniciarem les obres i esperem que sigui el més aviat possible».

Tant l'ermita com la casa de l'ermità necessiten una rehabilitació estructural, que es farà en actuacions paral·leles. La torre també requerirà una intervenció a fons per poder accedir fins al capdamunt, on s'adequarà un mirador.

Totes tres actuacions estan incloses al pressupost d'enguany i, en el cas de la torre i la casa de l'ermità, van lligades a una subvenció dels fons europeus Feder gestionada pel Consell Comarcal. El cost total d'aquestes dues actuacions és de prop de 573.000 euros, dels quals es preveu que el Feder n'aporti 329.000, i els 243.000 restats anirien a càrrec de l'Ajuntament.

El projecte preveu buidar la torre per dins, refer l'escala interior seguint la seva estructura, i també treure el sostre actual i substituir-lo per una plataforma que serveixi de mirador. Pel que fa a la casa de l'ermità, s'ha de rehabilitar per a la seva posterior museïtzació, que es vincularia a les troballes fetes a partir de les excavacions arqueològiques realitzades en aquest entorn, i que han tret a la llum restes de l'antic castell i també de la torre primigènia, probablement dels segles IX i X.

Quant als treballs de l'ermita, que licitarà i gestionarà el consistori, el cost s'eleva als 232.000 euros. L'ermita és una edificació preromànica, però que va tenir dues reformes durant el segle XVIII. Amb el temps s'havia anat deteriorant i fa uns anys es va decidir tancar-la al públic. La intervenció que es preveu permetrà reforçar-la i la intenció de l'Ajuntament és que recuperi el seu vessant cultural, amb la possibilitat de fer-hi concerts i també de cara a l'aplec anual.

Amb les actuacions a l'ermita, la casa de l'ermità i la torre, ja estarà en marxa el gros de les intervencions, i un cop acabades només quedaran pendents les últimes fases per al condicionament complet del conjunt de Castellet que preveu el pla director i amb el qual ja es treballa fa uns tres anys.