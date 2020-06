Els centres turístics de Cardona tornen a obrir les portes al públic

Els centres turístics de Cardona han tornat a obrir les portes al públic. Més del 50% de les entrades disponibles han estat venudes durant la primera jornada en què es reactiva de nou el sector turístic cardoní. Entre el castell, el centre històric i el parc cultural de la Muntanya de Sal sumen al voltant de 500 visites programades per aquest dissabte.

Cardona fa temps que es prepara per a la reobertura d'un sector summament atractiu per a la població local i nacional. Tant és així, que des de l'ajuntament s'està incentivant el turisme amb una important campanya de difusió via web mitjançant vídeos promocionals, inserció a mitjans de comunicació i a revistes d'escapada. Els treballadors del parc de la Muntanya de Sal asseguren que la temporada d'estiu serà una bona empenta per aixecar el sector, tot i que es preveu una onada de turistes menor que l'any passat.

L'alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de turisme de Cardona, Joan Hernàndez, expliquen que s'han deixat d'ingressar al voltant d'uns 400.000 euros als centres turístics a causa del tancament total propiciat per la pandèmia. Així doncs, es fa evident la importància econòmica de la reobertura si es té en compte que un 10% dels ingressos de la Fundació Cardona Històrica, la qual engloba els punts turístics, provenen de donacions i subvencions i el 90% restant prové de la venda d'entrades i lloguer d'espais.