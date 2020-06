Fonollosa engega el procés d'ampliació i reforma de l'escola que preveu per al 2022

Fonollosa tindrà una escola totalment rehabilitada i ampliada el 2022. L'Ajuntament i la Generalitat han acordat tirar endavant el conveni que ho ha de fer possible, amb un projecte valorat en 1,8 milions d'euros, i en el qual es vol començar a treballar les properes setmanes.

L'acord estableix que la Generalitat es farà càrrec de la pràctica totalitat del cost (1,7 milions), mentre que l'Ajuntament hi aportarà la resta i també assumirà la redacció del projecte i la direcció de l'obra, una qüestió que l'alcalde, Eloi Hernàndez, ha posat en valor perquè «serem nosaltres els que tindrem el poder decisori per fer-lo a la nostra manera». En aquest sentit, apunta que es vol engegar un procés participatiu i obert, amb una comissió que també inclogui els ajuntaments d'Aguilar de Segarra i Rajadell (que formen part del mateix àmbit escolar), les famílies, l'AMPA i tota la comunitat educativa.

Aquesta comissió es donarà aproximadament un any de marge per definir com vol l'escola i tenir redactat el projecte, i ja es podria iniciar el procés de licitació i adjudicació de l'obra perquè estigui llesta durant el 2022.

L'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa va complir mig segle l'any passat, i ha anat creixent fins als aproximadament 200 alumnes actuals (de P-3 fins a 6è de primària). La reforma que es planteja ara no es fa en vista a tenir-ne més, sinó a donar més confortabilitat als que pot acollir, tenint en compte que «pràcticament hi ha els mateixos espais ara que quan n'hi estudiaven 80», tret d'alguns porxos que s'han cobert o de la instal·lació d'algunes cargoleres, apunta Hernàndez. I és que, si bé es vol mantenir l'essència d'escola rural que ha tingut sempre, la construcció és pròpia d'una altra època, «amb edificis separats i poc eficients i on han anat sorgint patologies i problemes d'humitats», diu l'alcalde, per la qual cosa es fa necessari «repensar algunes estructures», fins al punt que la part més antiga «haurà d'anar a terra», i tot plegat es reformularà a partir d'uns criteris d'eficiència energètica

Es tracta d'una obra complexa i de gran envergadura, sosté Hernàndez, «i un dels projectes més prioritaris d'aquest mandat». Això obligarà Ajuntament i Generalitat a buscar espais alternatius, si convingués, on poder encabir part dels alumnes mentre durin les obres, ja sigui en locals municipals o en cargoleres provisionals, diu l'alcalde, tenint en compte que per ara tots els escenaris són oberts.