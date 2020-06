El govern de Súria no farà la biblioteca a Cal Pau i vol dedicar l'espai a la gent gran

L'equip de govern de Súria (PSC i GIS) ha iniciat un procés per dedicar l'espai de l'antic restaurant Cal Pau com a equipament sociosanitari per a la gent gran. Aquest indret havia estat triat pel govern anterior de Junts per fer-hi una nova biblioteca, i en les darreres setmanes ha estat motiu d'una mobilització veïnal que ha recollit signatures demanant, també, la construcció de l'equipament cultural. Socialistes i independents defensen la proposta de fer la biblioteca a l'antic cinema Califòrnia, tal com havien fixat en sengles programes electorals.

El govern municipal de Súria ha explicat en una nota de premsa que manté «contactes amb entitats i sectors socials de la vila per traslladar-los la seva aposta pel futur ús social i assistencial de l'espai de Cal Pau com a resposta a les necessitats de la vila en aquest àmbit, especialment posades de

manifest durant l'emergència sanitària dels darrers mesos».

En el mateix sentit, han explicat que «aquests contactes estan servint per escoltar opinions i punts de vista sobre l'aprofitament d'aquest emblemàtic i cèntric espai de titularitat municipal per ubicar-hi equipaments sociosanitaris que puguin respondre a les necessitats de les persones grans

de la vila i altres col·lectius».

Si Cal Pau ha de ser una futura residència o un espai sociosanitari que presti servei al col·lectiu de gent gran, el millor espai per a la biblioteca, segons el govern, tornar a ser el cinema Califòrnia, on es voldria construir «la nova biblioteca pública i centre cultural». Els dos grups governants recorden que han estat formacions que van tenir un ampli suport en les darreres eleccions municipals. Per al govern, la proposta de fer la biblioteca al solar de l'antic cinema Califòrnia «actualitza un projecte que en el seu dia va gaudir d'un ampli consens polític i social».

La construcció de la biblioteca pública i el centre cultural al ter-reny de l'antic cinema permetrà incrementar el nombre de places d'estacionament de vehicles en relació amb la dotació del pàrquing actual, a més de contribuir a la dinamització social i econòmica d'aquest sector i oferir més possibilitats d'espai per nous equipaments culturals.

L'equip de govern municipal «desestima definitivament el projecte d'ubicar la biblioteca pública i el centre cultural en l'espai de Cal Pau per motius socials, tècnics i econòmics».

I retreu als impulsors de la campanya de recollida de signatures que han fonamentat la petició sobre idees «incertes o infundades» que, segons el seu parer, «poden contribuir a generar confusió sobre un projecte de gran importància per a la vila».