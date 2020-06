Sant Fruitós tindrà dues instal·lacions de refugi per a insectes que ajudin a prevenir plagues

Sant Fruitós de Bages disposarà de dos hotels d'insectes per tal d'afavorir la proliferació de fauna que eviti les plagues o malalties que puguin afectar les àrees verdes del municipi.

Una d'aquestes estructures ja s'ha instal·lat a l'entrada del municipi, a tocar del camí que re-corre els horts de la Sagrera, i l'altra s'ubicarà a l'entrada del parc de la Torre del Sanmartí, des de l'avinguda Lluís Companys. Aquest segon hotel d'insectes és previst que s'acabi de construir en el marc d'una acció participativa durant la Festa de la Tomacada d'enguany.

L'hotel reprodueix els hàbitats naturals dels insectes i serveix perquè s'hi puguin refugiar, tenint en compte que els proporciona un lloc idoni per protegir-se durant l'hivern. Alhora, els facilita un espai tranquil per tal que hi facin les postes i es puguin reproduir.

Aquestes instal·lacions ajuden a reduir la utilització de productes químics als jardins i parcs a través de la potenciació d'espècies animals com els insectes.