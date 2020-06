Els colors de l'arc de Sant Martí il·luminen la Casa de la Vila de Súria

Els colors de l'arc de Sant Martí, símbol del moviment LGBTI, han il·luminat la façana de la Casa de la Vila de Súria la nit d'aquest dissabte, 27 de juny, amb el nou dispositiu de llum exterior de l'edifici consistorial, que va ser estrenat durant la Nit de Sant Joan.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Súria s'adhereix simbòlicament al Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. El lema d'aquesta edició és "És hora de continuar. No et quedis a casa', com una invitació a seguir defensant les reivindicacions del col·lectiu després dels mesos de confinament per la pandèmia del coronavirus.

L'Ajuntament de Súria forma part de la Xarxa de Municipis LGBTI des del maig de 2017.