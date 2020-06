Els espais turístics de Cardona reobren les portes al públic amb bones perspectives

Cardona va tenir ahir una molt bona rebuda de visitants durant el dia de reobertura d'un dels indrets turístics més atractius del Bages. Autoritats locals com l'alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Turisme van ser al peu de la Muntanya de Sal per inaugurar de forma oficial la reactivació del sector. El Parc Cultural de la mina, nascut l'any 2003, acollia així els primers visitants després de mesos amb la persiana abaixada amb un total de 15 grups de visita, la meitat de grups que abans de l'estat d'alarma.



400.000 euros de pèrdues

La incidència de la pandèmia a l'àmbit turístic ha estat total arreu del territori. A Cardona, la Fundació Cardona Històrica, que engloba els principals centres turístics de la Vila, ha deixat d'ingressar al voltant d'uns 400.000 euros durant els mesos de tancament propiciats pel confinament. Aquests recursos econòmics derivats de la venda d'entrades i lloguer d'espais suposen el 90% dels ingressos als centres turístics, ja que tan sols el 10% prové de donacions i subvencions. «Volem potenciar el turisme i necessitem diversificar l'economia local; no podem dependre d'un sol sector, ja ho vam aprendre amb el tancament de la mina», expressa l'alcalde.



Estiu amb optimisme

Les xifres i previsions per al juliol i l'agost són optimistes, segons el regidor de Turisme, Joan Hernández. El parador ja està funcionant, l'hotel Bremon al centre de la Vila obre les portes la setmana vinent i la major part de la restauració i hoteleria cardonines ja respira amb les noves normes i protocols de seguretat. Tot i això, el Vilar Rural, l'hotel més gran del municipi, encara no té data de reobertura.

L'Ajuntament ha dut a terme una campanya de difusió mitjançant la inserció a mitjans de comunicació i revistes d'escapada i vídeos promocionals. L'administració ha realitzat un pla per a l'escenari d'estiu en què fomentarà la promoció turística online per atraure visitants d'arreu de Catalunya i del conjunt de l'Estat espanyol i, a més a més, ha dut a terme una previsió per a l'escenari de tardor en què la major part dels visitants són grups escolars i infantils.

«Hem reflexionat i ara obrim Cardona com una destinació segura, sostenible i adaptada a la nova realitat; amb menys volum de visites però el doble de ganes i motivació», assegura l'alcalde, Ferran Estruch.



Preparats per a la represa

Fonts de la gerència del Parc Cultural afirmen estar preparats per assumir les tasques laborals de la nova normalitat però destaquen que un nou rebrot a la tardor seria un cop molt dur. Estruch va remarcar ahir que és vital que les administracions públiques superiors realitzin un pla de prevenció dedicat exclusivament als ajuntaments i cases de la vila i que el manteniment dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) són fonamentals per garantir la viabilitat del renovat projecte turístic cardoní.