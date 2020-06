Els treballadors reprenen la feina amb optimisme

Els empleats del Parc Cultural de la Muntanya de Sal miren al futur amb incertesa, però el tret comú en tots ells és la il·lusió de tornar a l'activitat i veure com el públic torna als emplaçaments turístics.

Jordi Santasusagna n'és un d'ells; treballa per a Produccions Udurae i participa en les visites de la Muntanya de Sal. Ahir explicava a aquest diari que durant el confinament van haver de potenciar els canals a les xarxes com YouTube o Twitter per arribar al públic. «Vam portar les històries de la mina a les cases mitjançant vídeos de divulgació científica i històrica, o com nosaltres els dèiem: píndoles de confinament», explica Santasusagna.

Els treballadors del sector turístic local creuen que serà un estiu estrany i són conscients de la incidència econòmica de la pandèmia. Santasusagna assegura que «vindran molts menys visitants que l'any passat, però resistirem».