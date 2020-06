El blog situa cada establiment al seu lloc en el mapa i permet una cerca àgil, ràpida i acotada

Els 170 establiments que actualment recull el blog es poden ubicar fàcilment mitjançant una doble opció de recerca, ja sigui per comarques o bé clicant directament cada una de les icones que hi ha sobre el mapa de Catalunya.

Tejada explica que va organitzar el blog mitjançant una cerca per comarques, «pensant que seria una eina de viatge especialment per a gent de Catalunya, que ja coneix el territori». Hi ha com a mínim un restaurant per comarca, «però també es pot fer la cerca ràpida a la pestanya Restaurant Maps, tot i que no dona tants detalls del negoci», explica.

La cerca per comarques dona més informació de cada establiment, si bé són dades bàsiques però que remeten l'usuari directament al web del restaurant.

El Bages és la comarca amb un recull més ampli de restaurants. «Sens dubte, aquí hi ha una bona oferta gastronòmica pel que fa a qualitat-preu, i molt diversa», diu Tejada. «Hi ha alguns clàssics al costat de restaurants no tan coneguts i amb una cuina espectacular».