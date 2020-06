L'Ajuntament de Cardona reobrirà la piscina municipal aquest dissabte

L'Ajuntament de Cardona està finalitzant els treballs de posada a punt de la piscina municipal, que obrirà les portes aquest dissabte 4 de juliol. L'horari d'obertura serà de les 11 del matí a les 8 del vespre tots els dies de la setmana i la temporada finalitzarà el diumenge 6 de setembre.

Davant la situació excepcional provocada per la covid-19 s'han pres mesures de seguretat per assegurar la protecció dels usuaris, com la restricció de la capacitat, la creació d'espais d'entrada i sortida per evitar encreuaments, la desinfecció de les instal·lacions i l'ús de gel hidroalcohòlic.