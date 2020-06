Montajes Rus no treballarà a la mina durant tres setmanes

Els prop de 230 empleats de l'empresa Montajes Rus a la mina de Vilafruns no treballaran durant aquesta setmana i les dues següents, però encara no saben del cert si això es traduirà en l'obligatorietat d'agafar vacances o en un ERTO.

Ahir a la tarda hi va haver una reunió entre el comitè d'empresa i la direcció de Montajes Rus en la qual es va negociar sobre com es gestionarien aquestes tres setmanes en què només actuaran a la mina els treballadors d'ICL en tasques de manteniment i sanejament. El comitè demanava que s'apliqués un ERTO per causes productives durant les tres setmanes però l'empresa va assegurar que econòmicament era molt complicat i va suggerir que es resolgués amb tres setmanes de vacances. Finalment la proposta que hi ha sobre la taula, que encara no és definitiva, és la d'una setmana de vacances i dues d'ERTO.

Per altra banda, els treballadors de la mina de Vilafruns van fer ahir dues assemblees per decidir els següents passos a fer en la seva lluita per la millora de les condicions de seguretat de les instal·lacions després de la mort de dos treballadors en els darrers dos mesos. Així, es va informar de la protesta que tindrà lloc avui a Manresa i es va discutir sobre com aconseguir les millores de seguretat que exigeixen.

En les assemblees els treballadors de la mina que hi van acudir van coincidir que la situació pel que fa a la precarietat de la maquinària i de les instal·lacions no pot continuar així i accentuaven el fet que ara és el moment d'exigir canvis de mentalitat i noves inversions a l'empresa, ja que si no s'aconsegueixen ara no s'aconseguiran mai.

Per altra banda, alguns treballadors es van mostrar preocupats per la possibilitat que ICL decideixi tancar la mina de Vilafruns a causa dels últims incidents i dels efectes de la crisi provocada per la covid-19 abans que es pugui realitzar el trasllat de personal a la mina de Súria, on hi ha previst incrementar la producció.