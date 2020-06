Els treballadors de la mina de Sallent protesten avui a Manresa

Els comitès d'empresa d'ICL i de Montajes Rus van fer una crida ahir a les assemblees a participar en la protesta que tindrà lloc avui des de les 9 del matí a Manresa per exigir millores de seguretat a les mines després de la mort de dos treballadors en els darrers dos mesos i un accident que va ferir una tercera persona. És el segon cop que es convoca aquesta protesta. Hi va arribar a haver un principi d'acord entre ICL i el comitè però el segon accident va provocar que el comitè mantingués aquesta convocatòria.

La manifestació començarà a les 9 del matí davant del Lidl del polígon els Dolors i a dos quarts de 10 es farà una marxa lenta fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà es llegirà un manifest i es reivindicarà una millora de la seguretat a les mines. A causa de les conseqüències de la crisi sanitària provocada per la covid-19, la manifestació es durà a terme seguint totes les mesures de seguretat, el que comportarà que no s'hi puguin veure pancartes, tal com es va informar des de l'assemblea.

Per altra banda, ICL va emetre ahir un comunicat en què asseguren que van decidir el mateix dia de l'accident aturar de manera indefinida l'activitat productiva d'aquest centre per tal de reavaluar les mesures de seguretat i acordar les accions futures a prendre en aquesta mina. Per altra banda, els treballadors assistents ahir a l'assemblea afirmaven que l'aturada de l'activitat està previst que duri tres setmanes i per això consideren que s'està començant a negociar molt tard.