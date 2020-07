El Consell cofinançarà serveis socials bàsics per valor de 2 milions d'euros

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat el cofinançament de projectes de serveis socials bàsics per valor de 2 milions d'euros aquest any. L'ens dona suport als ajuntaments de la comarca en l'àmbit de serveis socials en què destaquen els equips de professionals formats pels educadors i treballadors socials, amb una dotació de 700.000 euros, i el suport de professionals de l'àmbit administratiu, amb un pressupost de 70.000 euros.

El Consell també finança els serveis d'atenció a domicili pel que fa l'àmbit social, amb una partida de 331.000 euros, i pel que fa a la dependència, amb un pressupost de 281.000 euros.

En l'àmbit de la infància, s'atenen serveis d'intervenció socioeducativa, per valor de 25.000 euros, i les aules socioeducatives, amb una partida de 52.000 euros. En paral·lel, es dona suport econòmic als municipis quant als serveis d'atenció socioeducativa (centres oberts) per l'obertura a l'estiu i àpats durant les vacances escolars amb una dotació econòmica de 30.000 euros.

Finalment, des de l'ens comarcal es destinen recursos per ajudar les persones més vulnerables perquè tinguin accés a necessitats bàsiques (aliments, vestit, ajuts habitatge, entre d'altres), amb un pressupost de 65.000 euros, i per pal·liar els efectes de la pobresa energètica, amb una partida de 78.000 euros. Una xifra que en aquesta ocasió creix un 60% respecte de la l'any passat.